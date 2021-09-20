Следком проверяет обстоятельства гибели женщины на пожаре в Евпатории

Следком проводит процессуальную проверку по факту пожара в жилом доме в Евпатории. Напомним, возгорание в пятиэтажном жилом доме произошло сегодня днем. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек, в том числе ребенка. Однако в результате отравления продуктами горения одна женщина погибла. Еще 4 человека госпитализированы.

20 сентября в одной из квартир секционного жилого дома в городе Евпатория произошел пожар, в котором погибла 67-летняя женщина. С целью выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела по городу Евпатория. Организовано проведение процессуальной проверки. Ход и результаты процессуальной проверки руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым поставлены на контроль, — сообщили в Следкоме.

В ходе проведения проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.