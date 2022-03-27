Следственный комитет установит все обстоятельства жестокого отношения украинских националистов с пленными

В Интернете появились кадры, на которых украинские националисты в форме ВСУ крайне жестоко обращаются с пленными. Мы не будет публиковать эти видео, скрины, давать ссылки. Из морально-этических соображений, разумеется. Поверьте, такую звериную жестокость мы в последний раз видели в немецкой хронике второй мировой… Пленным простреливают ноги, оставляют истекать кровью, тут же издеваются, снимают смерть человека… Не знаем, что это… Садизм? Фашизм, помноженный на украинский национализм, подкрепленный ненавистью ко всему русскому? Чувство безнаказанности? «Война все спишет»? Хоть это и не война, а выжигание язв и искоренение заразы… не спишется ничего. За все преступления будет ответ. И за издевательства над пленными. Будет «ответка», будет возмездие. И от военных, потому как место зверств уже установлено. И от Следкома, который уже проводит проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими. В сети Интернет появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На распространённом в сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. А.И. Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

И да… на всякий случай уничтожаем довод всех «защитников бедненькой Украины» — российские военнослужащие с пленными «вэсэушниками» обходятся предельно корректно. Важно, что после завершения боевых действий всех украинцев, добровольно сложивших оружие, возвратят к их семьям. Если… зверств не чинили.

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