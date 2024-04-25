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Следующий общегородской субботник в Севастополе — 27 апреля
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Следующий общегородской субботник в Севастополе — 27 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 22:13 25.04.2024

Общегородской централизованный субботник должен был проводиться 4 мая в преддверии Дня Победы. Однако было принято решение 27 апреля поддержать инициативные группы, которые хотят привести в порядок территории рядом со своими домами, чтобы в преддверии Пасхи у севастопольцев была возможность заняться подготовкой к празднику.

Четвёртое число – день у нас прямо перед Пасхой, люди обычно заняты приготовлениями к празднику. Давайте организуем работу по поддержке отдельных инициативных групп инвентарём. Будем работать по точечным заявкам – если люди захотят убрать свой двор, сквер рядом с домом, или по обращениям муниципалитетов, поддержим. А централизованный субботник проведём в эту субботу. Она у нас, конечно, рабочая, но сделаем сокращённый рабочий день до пяти часов и после выйдем на уборку и приведём город в порядок, – цитирует пресс-служба Михаил Развожаев.

Напомним, первый общегородской субботник в этом году прошёл 20 апреля. В порядок привели 33 городские территории, в уборке приняли участие порядка 2 000 севастопольцев.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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