Сломался Айфон? Не беда, помогут мастера-профессионалы сервис-центра POCHINIL

— До чего техника дошла! – Это не техника дошла, а мастер из сервис-центра POCHINIL пришел, починить ваш Айфон!

Впрочем, если есть время и желание, можно приехать в сервисный центр самому, но зачастую необходим срочный и квалифицированный ремонт. Поломка смартфонов, любой техники с функционалом «connected», схожа на человеческую травму, порой жизненно важную. Потеря важной информации, накопленных годами контактов, логинов-паролей, да, банальных фото, в конце концов… Как это пережить? Поэтому и существует «Скорая помощь» для iPhone, iPad, iMac, Apple Watch, MасBook — сервис-центр POCHINIL.

Как спасти свой Айфон, оказать ему неотложную помощь? Переходим по ссылке https://pochinil.ru/remont-iphone/ и выбираем «свою» модель. После этого необходимо заполнить онлайн-заявку. Не беспокойтесь, всего-то две строки: имя и контактный телефон. Чтобы не было грустно (от переживаний за «домашнего любимца»), «ловите» первую скидку в 5% от заявки.

Перечень ремонтных работ – на сайте POCHINIL. Мастера-профессионалы – люди с опытом и образованием. Здесь не услышите «привычно-рыночного»: «не починить, нужно менять». Инженеры проведут точную диагностику, подчеркиваем, бесплатную, дадут рекомендации и, конечно же, возьмутся за ремонт.

Любой настоящий Мастер авторитетно скажет: нет техники, которую нельзя починить. Немного преувеличено, но, по сути, верно. 12 часов в сутки (с 9:00 до 21:00) инженеры сервис-центра POCHINIL возьмутся за ликвидацию любой неприятности: поломки, неисправности, «глюка». Вы «уже обращались» в другие «точки», вам делово заявили: «ничем не поможешь»? Тогда вы ничем не рискуете и имеете все шансы приятно удивиться и обрести «утерянное» вновь.

Поговорим еще о достоинствах сервиса POCHINIL:

Мастер по вызову приедет за час.

Первичная диагностика бесплатная.

Запчасти и детали – оригинальные (или качественные, проверенные аналоги).

Ремонт (по желанию) – в присутствии заказчика.

Правильная стоимость ремонта. Цены – фиксированные.

Гарантия до одного года.

Постоянным клиентам скидки до 40%.

Всем клиентам – подарки.

О «подарочной» акции: прозрачное бронестекло с глянцевым эффектом, точно, не будет лишним для вашего Айфона. Остались вопросы? Прямо на сайте POCHINIL закажите обратный звонок, вам ответят инженеры-профи. Самое же главное, что такая «Скорая помощь» для вашей техники – это срочное (почти всегда гарантированное) восстановление её рабочих функций.