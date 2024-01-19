Слово митрополита Тихона в праздник Крещения Господня

На сайте Крымской митрополии опубликовано слово митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в праздник Крещения Господня.

«Весь христианский мир совершает празднование величайшего события – Крещения Господня. В нашем сознании это грандиозное, ни с чем не сравнимое событие истории человечества, истории взаимодействия Бога и людского рода. Но эта грандиозность в первую очередь внутренняя. Это величие сокровенное – как всё, что происходит в Церкви.

Прославляется великая река Иордан. Этот Иордан размером в половину вашего храма. Великая река, судьбоносная для всего человечества! А Бог снизошел в этот, по нашим понятиям, почти ручеёк и свершил дело спасения человечества. Точно так же Он оказался в маленькой пещерке, в жутком захолустье Римской империи, которое принадлежало иудеям – неизвестном городке Вифлееме. В пещере для скота появился на свет Богочеловек. Бог, всякий раз выбирая простых людей своими самыми близкими учениками, свершая Богоявление на Иордане, Рождество в пещере, Тайную Вечерю в маленькой комнатке (Сионской горнице), подводит нас к пониманию, что величие сокровенно в наших душах. Именно в наших душах должно совершиться, как пишут святые отцы, Рождество Бога в душе человека.

И Богоявление, и Тайная Вечеря – задача православных христиан, которым дана вся полнота возможного познания Бога на земле совершить это великое Таинство не только в наших маленьких храмах, где тоже происходит Богоявление, но и сокровенно в наших душах. Это наше предназначение; то, к чему мы должны стремиться».

Митрополит Тихон