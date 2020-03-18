Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму нет. Но под наблюдением 132 человека

По информации межрегионального управления Роспотребнадзора, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом COVID-19 в мире, на территории Республики Крым и г. Севастополя продолжают проводиться мероприятия по недопущению завоза и распространения вируса. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. Под медицинским наблюдением на дому в Крыму остаются 132 человека, им проводятся лабораторные обследования.

За период мониторинга в инфекционные стационары Республики Крым и г. Севастополя было госпитализировано 23 человека с признаками ОРВИ, в анамнезе которых установлен факт пребывания в неблагополучных по новой коронавирусной инфекцией странах. По данным случаям организован и проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проводится трёх уровневый лабораторный скрининг, организовано медицинское наблюдение за контактными. У 16-ти лиц при 3-х кратном лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусом отрицательные, заболевшие выписаны. От 7-ми заболевших 2-х кратное обследование на новый вид коронавируса показало отрицательный результат. Данные лица продолжают лечение в стационарах, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора призывает крымчан при оценке ситуации руководствоваться только официальной информацией. На территории Республики Крым и г. Севастополя на сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.