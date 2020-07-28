Случаи заболевания есть. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 28 июля в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.

Двое находились в контактной группе с ранее заболевшими, один случай — завозной из другого региона. После выздоровления выписано ещё 12 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 339 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 55 человек. Выздоровели 267 человек, 6 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 144 человека, в городской больнице № 9 – 152, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением по месту жительства – 595 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.