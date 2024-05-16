Случайный гость ударил ножом хлебосольную хозяйку. Случай в Раздольненском районе Крыма

Раздольненский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что подсудимый в ноябре 2023 года незаконно проник в принадлежащий потерпевшей дом, после чего лег спать в ее жилище. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с хозяйкой дома он схватил с кухонного стола нож и нанес не более 5 ударов, после чего скрылся, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю региона окончательное наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.