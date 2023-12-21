Служба крови Крыма стала одним из лауреатов во Всероссийской акции-конкурс «Код донора. Наставничество»

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов акции-конкурса «Код донора. Наставничество», приуроченной к Году педагога и наставника. Цель акции — повысить уровень участия населения, в том числе педагогического сообщества, в донорстве крови и ее компонентов и донорстве костного мозга через расширение межотраслевого сотрудничества, внедрение новых форматов пропаганды, развитие наставничества в сфере донорства. Организаторы — Координационный совет по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации; Федеральное медико-биологическое агентство, НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».

В акции-конкурсе приняли участие образовательные и некоммерческие организации, региональные и муниципальные органы власти, учреждения службы крови со всей страны. Всего на конкурс было подано более 250 заявок из 62 регионов. Участники акции представили свои проекты по 8 номинациям: «Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга», «Донорство вне формата», «Уроки о главном. Донорство крови и костного мозга», «Донорство как система», «Наставники донорского движения России», «Код донора. Наставники», «Регион как одна команда», «Управление донорством».

Крымский «Центр крови» принял активное участие в акции и стал лауреатом в номинации «Донорство вне формата» с проектом – «ДЕТИ будут лучше, чем МЫ… БУДЬ лучше, стань ДОНОРОМ!».

Основной посыл данного проекта заключался в том, что каждый из нас может быть для ребенка авторитетом, примером и наставником в донорстве. Служба крови Крыма организовала познавательные мероприятия «Просто о сложном. Донорство» в детских лагерях Крыма. Помимо этого, была проведена акция «Родитель — самый главный наставник. Расскажи своему ребенку о донорстве», — сообщили в минздраве РК.