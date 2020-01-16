Служебное жильё, форменная одежда и 30 тысяч рублей — перспективы дворников в Ялте

В Ялте профессию «дворник» намерены вывести на кардинально новый уровень.

Помимо предоставления служебного жилья, выдачи форменной одежды, как повседневной, так и парадной, обеспечения дворников инвентарём и в том числе механизированными средствами уборки, мы, естественно, намерены увеличить их заработную плату. В среднем она составит 30 тысяч рублей, — цитирует Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.



По словам Ивана Имгрунта, увеличение количества дворников в Ялте – прямое поручение Главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Чиновник также уточнил, что повышение зарплат касается абсолютно всех дворников, как тех, кто работает в управляющих компаниях, так и тех, кто трудится в муниципальных предприятиях сферы ДЖКХ.

Уже сейчас, говорит чиновник, поступило около сотни заявлений от желающих стать ялтинскими дворниками, причём среди претендентов есть и люди с высшим образованием, которым не стыдно выйти на улицы для наведения порядка:

Сейчас идёт конкурс, с каждым претендентом проводим беседу и главный критерий – человек должен любить свой город, любить людей. В целом, это должна быть единая команда, которая будет делать наш город ещё более привлекательным, особенным.

Глава администрации Ялты напомнил, что помимо уборки территории, у ялтинских дворников будут полномочия по составлению протоколов по выявленным нарушениям, они будут связующим звеном между органами местного самоуправления, жителями и гостями города.