Смартфон iPhone SE 2020 — ещё один представитель семейства Apple, которому стоит сказать «Да!»

Смартфон iPhone SE 2020 от компании Apple — продолжение линейки iPhone SE — объявил о своём «рождении» миру в конце апреля. Его создатели сразу же заявили о намерении сделать гаджет максимально продаваемым, определив ему довольно демократичную цену — за последние четыре года этот смартфон стал самым дешёвым представителем всей коллекции Apple. Однако, как показала практика, такая… пусть и относительная… но бюджетность на эксплуатационных качествах смартфона в «минус» не сказалась: iPhone SE 2020, по оценкам пользователей, оказался весьма продуктивным с точки зрения функционала.

Это творение Apple, считают специалисты, можно однозначно рекомендовать тем, для кого смартфон — это не способ «себя показать», а рабочий инструмент, который отрабатывает задачи добросовестно и даёт гарантию на то, что не подведёт в самый неподходящий момент. Другими словами, iPhone SE 2020 — тот самый легендарный «швейцарский нож» без претензий, который являет собой всё необходимое в разумном виде без изысков и не навязывает ничего лишнего.

Какие же параметры смартфона можно однозначно отнести к его преимуществам? Вкратце озвучим основные:

Во-первых: он однозначно понравится тем, кто так и не приноровился к телефонам-«лопатам». iPhone SE 2020 — малыш, если сравнивать его с «коллегами по цеху»… При весе в 148 граммов он довольно компактно «устраивается» в руке и не раздражает размерами, когда есть необходимость положить его в карман или небольшую сумку.

При этом экран гаджета (несмотря на большие рамки вокруг), диагональ которого 4,7 дюйма, ведёт себя должным образом — представляет информацию адекватно (будь-то страницы сайтов или приложения), да и дискомфорта при работе с мессенджерами, когда появляется необходимость набора текста, не доставляет. И — да! В iPhone SE 2020 Face ID заменил сканер отпечатков пальцев Touch ID — многие это решение встретили аплодисментами.

Во-вторых: Apple, создавая iPhone SE 2020, решил предоставить покупателям выбор в том, что касается объёма памяти гаджета.

Деловому человеку, который к тому же большой поклонник электронного документооборота и облачных хранилищ, вполне хватит и 64 ГБ. Меломану, фотографу и любителю современных мобильных игр не стоит покупать модель меньше 128 ГБ. Поклоннику сериалов и полнометражных блокбастеров в разрешении Full HD (1080p) мы рекомендуем только модели на 256 ГБ — это настоящие бездонные колодцы для любого контента, — отмечают эксперты интернет-магазина «iStore».

В-третьих: компания Apple решила не довольствоваться монохромностью и выпустила iPhone SE 2020 в трёх цветах — белый, чёрный и красный.

В-четвёртых: в основе iPhone SE 2020 — процессор A13 Bionic, который работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Таким образом, смартфон по мощности не уступает iPhone 11 Pro и даже iPhone 11 Pro Max, но стоит при этом ощутимо меньше. Весомый аргумент в пользу новинки Apple, не так ли?

В-пятых: камера iPhone SE 2020 также не «пасёт задних» (хотя многие и предъявляют претензии Apple по поводу того, что она одна) — по качеству фотографии не уступают снимкам, сделанным iPhone 11 Pro, и зачастую превосходят «картинки», выдаваемые многими Android-смартфонами.

В-шестых: аккумулятор iPhone SE 2020 не удивляет, но и не разочаровывает точно. В течение рабочего дня «сытый» смартфон чувствует себя уверенно: к концу дня гарантированно остаётся 10-15 процентов заряда даже при сильной нагрузке.

В-седьмых: ещё одним неоспоримым плюсом новичка от Apple является его крепкая водозащита, а её отсутствие, напомним, становилось причиной смерти многих устройств.

Есть ли у iPhone SE 2020 недостатки? Конечно — да. Как и у любой другой относительно бюджетной модели смартфона. Но! Озвучивать их — дело неблагодарное. По той простой причине, что здесь действует принцип «на вкус и цвет».

Стоит ли рассматривать iPhone SE 2020 к покупке? И здесь ответ однозначный: за такие деньги да при таких характеристиках — да! В первую очередь тогда, когда речь идёт об использовании гаджета не в качестве имиджевой «примочки», принесённой очередной модной волной, а в роли «трудолюбивой лошадки» на каждый день и не на один год.