Смертельное ДТП на автодороге «Севастополь – Кача». Водитель не справился с управлением

Полиция проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем на 25-м км автодороги «Севастополь – Кача». Как сообщили в ГИБДД, авария произошла сегодня ночью (в 2:00).

25-летний водитель фургона «Volkswagen» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, два его пассажира травм не получили, от госпитализации отказались, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия.

Фото: УМВД по г. Севастополю.