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Смертельное на автодороге «Севастополь – Кача». Водитель не справился с управлением

Смертельное ДТП на автодороге «Севастополь – Кача». Водитель не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:27 02.03.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем на 25-м км автодороги «Севастополь – Кача». Как сообщили в ГИБДД, авария произошла сегодня ночью (в 2:00).

25-летний водитель фургона «Volkswagen» неправильно  выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части влево с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, два его пассажира травм не получили, от госпитализации отказались, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

 Смертельное ДТП на автодороге «Севастополь – Кача». Водитель не справился с управлением

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия.

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 Смертельное ДТП на автодороге «Севастополь – Кача». Водитель не справился с управлением

Фото: УМВД по г. Севастополю.

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