Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

crimeapress_news

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля
Фото: А.Печерский, ВК, Автопартнер Крым

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 06.01.2020

Вечером (около 18 часов) 6 января, на трассе «Таврида» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы. Недалеко от села Крымская Роза (Белогорский район) столкнулись три автомобиля (KIA, ВИС 234700-30 (полугрузовой ВАЗ) и «Skoda»), один из которых от удара перевернулся на бок, еще один получил серьезные повреждения.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВИС. Ударом его отбросило в «Шкоду». Водитель отечественного авто погиб на месте, с водителем КIA работают правоохранители. По неподтвержденным данным, травмы получили три человека. На месте аварии работали все оперативные службы.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

Подробности и обстоятельства ДТП уточняются, официальной информации от ГИБДД и МЧС пока нет.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

Фото: ВК, Автопартнер Крым, Александр Печерский.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.