Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: в районе Крымской Розы столкнулись три автомобиля

Вечером (около 18 часов) 6 января, на трассе «Таврида» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы. Недалеко от села Крымская Роза (Белогорский район) столкнулись три автомобиля (KIA, ВИС 234700-30 (полугрузовой ВАЗ) и «Skoda»), один из которых от удара перевернулся на бок, еще один получил серьезные повреждения.

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВИС. Ударом его отбросило в «Шкоду». Водитель отечественного авто погиб на месте, с водителем КIA работают правоохранители. По неподтвержденным данным, травмы получили три человека. На месте аварии работали все оперативные службы.

Подробности и обстоятельства ДТП уточняются, официальной информации от ГИБДД и МЧС пока нет.

Фото: ВК, Автопартнер Крым, Александр Печерский.