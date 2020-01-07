МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»

Об этом ДТП на трассе «Таврида», в результате которого погиб человек, а еще трое получили травмы мы сообщали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Сегодня пресс-служба МВД по РК распространила следующий комментарий:

6 января водитель легкового автомобиля «Хендай Солярис» двигаясь со стороны Симферополя в сторону Феодосия, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», после чего допустил столкновение со встречным автомобилем «ВИС 234700-30».

Водитель легкового автомобиля «Шкода Суперб», который двигался в попутном направлении с автомобилем «ВИС 234700-30» со стороны Феодосии в направлении Симферополя, совершил с ним касательное столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью.

Сотрудники ГИБДД прибыли незамедлительно, на месте обеспечили оказание первой медицинской помощи пострадавшим, приняли меры к обеспечению бесперебойного движения автотранспорта в районе ДТП.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.