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Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 19:35 17.03.2021

Сегодня днем (в 15:20) на 69-м километре автодороги «Ялта–Севастополь» (в районе Первомайки, на выезде из Севастополя)  произошло ДТП, в котором погиб один человек. Столкнулись грузовая ГАЗель и кроссовер «Volkswagen».

Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗель. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗель скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля «Фольксваген» госпитализирован в медицинское учреждение. По факту дорожной аварии проводится проверка. Скорость движения транспорта на данном участке автодороги ограничена. Ведутся работы по устранению последствий ДТП, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели произвели деблокировку и погибшего, и пострадавшего водителей. ДТП стало причиной часовой пробки на данном участке трассы.

Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

Фото: УМВД по г. Севастополю и ВК, Автопартнер Крым М.Ноготкова.

Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

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