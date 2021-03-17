Смертельное ДТП на выезде из Севастополя

Сегодня днем (в 15:20) на 69-м километре автодороги «Ялта–Севастополь» (в районе Первомайки, на выезде из Севастополя) произошло ДТП, в котором погиб один человек. Столкнулись грузовая ГАЗель и кроссовер «Volkswagen».

Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗель. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗель скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля «Фольксваген» госпитализирован в медицинское учреждение. По факту дорожной аварии проводится проверка. Скорость движения транспорта на данном участке автодороги ограничена. Ведутся работы по устранению последствий ДТП, — сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

На месте аварии работали все оперативные службы. Спасатели произвели деблокировку и погибшего, и пострадавшего водителей. ДТП стало причиной часовой пробки на данном участке трассы.

Фото: УМВД по г. Севастополю и ВК, Автопартнер Крым М.Ноготкова.