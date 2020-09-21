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Смертельное ДТП под Инкерманом

Смертельное ДТП под Инкерманом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:19 21.09.2020

Накануне вечером (около 21:00) на трассе «Севастополь – Бахчисарай», под Инкерманом произошло ДТП, в котором погиб 30-летний мужчина. Автомобиль (с московскими номерами) врезался в опору освещения.

Водитель, 1989 года рождения, управляя автомобилем «Chrysler», двигался со стороны Инкермана в направлении Бахчисарая, выехал за пределы проезжей части и произвёл наезд на препятствие. В результате ДТП скончался на месте до приезда «Скорой помощи», — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Смертельное ДТП под Инкерманом

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Предварительно, водитель не справился с управлением на скорости, авто занесло.

Занесло/закрутило, не справился с управлением…

Ехали в 21:15, видимо, только-только случилось, машин 7 остановились, ребята пытались помочь, габариты горели, ещё ни скорой ,ни полиции не было,  надеялись на лучшее, очень жалко человека.

Там три полосы движения и чтобы так согнуть, скорость нужна не 90км/ч, а раза в 2 больше.

Место какое-то заколдованное.Венки только прибавляются, — из обсуждения ДТП в группе ВК Автопартнер Крым.

Смертельное ДТП под Инкерманом

Фото: Виталий Першичкин, ВК, Автопартнер Крым.

Смертельное ДТП под Инкерманом

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