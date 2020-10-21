Смертельное ДТП в Севастополе: иномарка врезалась в столб

Рано утром (примерно, в 5:40) в Севастополе произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

Управляя автомобилем «Honda», он двигался по улице Вакуленчука со стороны улицы Руднева в направлении улицы Степаняна. На левом закруглении дороги водитель выехал за пределы проезжей части и наехал на опору линии электропередач. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда «Скорой помощи», – сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Предварительно – водитель превысил скорость и не справился с управлением, в повороте машину занесло, она врезалась в столб. Мужчина не был пристегнут, поэтому его выбросило из авто. Травмы были не совместимыми с жизнью.

Там очень коварное закругление дороги. Если ехать слишком быстро можно в него не вписаться. На этом месте что ни год, то смертельное ДТП. Не так давно девушка тут погибла. Тоже переворот и столб, — из обсуждения аварии в соцсетях.

Фото и скриншоты: ВК, Автопартнер Крым, А.Зинкевич, INFOTOWN.