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Смертельное ДТП в Севастополе: погиб пассажир легкового автомобиля
Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб пассажир легкового автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:46 02.05.2020

Еще два человека, в том числе ребёнок — в больнице.

В Севастополе – смертельное ДТП. Авария произошла вечером 1 мая на улице Лесхозной (район Юхариной балки).

42-летняя женщина — водитель автомобиля «Лада», выехала за пределы проезжей части дороги влево и совершила наезд на препятствие — дерево. От удара автомобиль развернуло. В результате происшествия 48-летний мужчина — пассажир, сидевший на заднем сиденье за водителем, скончался до приезда бригады «Скорой помощи». С различными травмами в больницу были доставлены водитель и два пассажира: 6-летний ребёнок, находившийся в детском автокресле, и 45-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП правоохранители проводят проверку. Госавтоинспекция предупреждает водителей о строгом соблюдении всех Правил дорожного движения и призывает горожан оставаться дома.

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб пассажир легкового автомобиля

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