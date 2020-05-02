Смертельное ДТП в Севастополе: погиб пассажир легкового автомобиля

В Севастополе – смертельное ДТП. Авария произошла вечером 1 мая на улице Лесхозной (район Юхариной балки).

42-летняя женщина — водитель автомобиля «Лада», выехала за пределы проезжей части дороги влево и совершила наезд на препятствие — дерево. От удара автомобиль развернуло. В результате происшествия 48-летний мужчина — пассажир, сидевший на заднем сиденье за водителем, скончался до приезда бригады «Скорой помощи». С различными травмами в больницу были доставлены водитель и два пассажира: 6-летний ребёнок, находившийся в детском автокресле, и 45-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД.