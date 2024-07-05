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Смертельное в Севастополе: погиб водитель маршрутного автобуса

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель маршрутного автобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 13:13 05.07.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, на улице Карантинной с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, сегодня, в 6:14 46-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» в районе дома № 51 по улице Карантинная не учел дорожные и метеорологические условия, при этом не выбрал безопасную скорость для движения, на закруглении проезжей части не справился с управлением и произвел выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом БАЗ под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. После чего от удара автобус БАЗ произвел выезд за пределы проезжей части влево.

В результате ДТП водитель автобуса БАЗ погиб на месте ДТП, телесные повреждения получили предварительно три пассажира автобуса БАЗ и водитель «Mitsubishi». В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель маршрутного автобуса

На место дорожной аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, УМВД России по г. Севастополю и других экстренных служб. По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим и пострадавшими проводится проверка.

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