Смертельное ДТП в Севастополе: погиб водитель маршрутного автобуса

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, на улице Карантинной с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, сегодня, в 6:14 46-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» в районе дома № 51 по улице Карантинная не учел дорожные и метеорологические условия, при этом не выбрал безопасную скорость для движения, на закруглении проезжей части не справился с управлением и произвел выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом БАЗ под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. После чего от удара автобус БАЗ произвел выезд за пределы проезжей части влево.

В результате ДТП водитель автобуса БАЗ погиб на месте ДТП, телесные повреждения получили предварительно три пассажира автобуса БАЗ и водитель «Mitsubishi». В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.