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Смертельное в Севастополе: водитель троллейбуса почему-то не увидел пешехода на переходе

Смертельное ДТП в Севастополе: водитель троллейбуса почему-то не увидел пешехода на переходе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 11:59 20.03.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе с участием троллейбуса, в котором погиб 27-летний пешеход. Как уточнили в ГИБДД, смертельное ДТП произошло сегодня утром (в 8:05) в районе дома №13 на проспекте Генерала Острякова.

43-летний водитель троллейбуса произвел наезд на 27-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения троллейбуса. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в МВД по РК.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Опрошены очевидцы происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств и причин смертельного ДТП.

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