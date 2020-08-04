СМИ: вызывать дожди в Крыму будут за 25 миллионов рублей

Власти Крыма объявили тендер на выполнение авиационных работ по искусственному увеличению осадков и увеличению притока воды. Лот опубликован на сайте госзакупок. Об этом сообщает
Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым, – говорится в пояснении к лоту.
Заявки на исполнение работ принимаются до 25 августа.
Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что единственный в России самолет для увеличения осадков поможет вызвать дожди над полуостровом.
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