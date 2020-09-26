Смотреть — не пересмотреть: как выбрать хороший телевизор, но не переплатить

В современных реалиях выбор хорошего телевизора не кажется таким уж и сложным процессом, однако это совсем не так. На сегодняшний день на мировой рынке ТВ-технику представляют десятки компаний. И у каждой — свои особенности, делающие их продукцию уникальной. Как сказывается такое разнообразие на покупателях? С одной стороны: широкий ассортимент предполагает больше возможностей при выборе. С другой: без определённых знаний подобрать оптимально подходящий по параметрам хороший телевизор бывает очень непросто.

Тем более, если учесть тот факт, что такая техника стоит немало, а бюджет на её приобретение, как правило, отнюдь не резиновый. Конечно, можно купить телевизор по цене квартиры и наслаждаться всеми существующими функциями, но так действовать могут позволить себе лишь единицы. Большинство же делают выбор, ориентируясь на оптимальное соотношение «цена-качество», отказываясь от ненужных функций в пользу необходимых.

«Золотая середина» или переплачивать необязательно

Существуют ли отправные точки, отталкиваясь от которых можно выбрать буквально идеальный для себя телевизор? Да, они есть. Специалисты рекомендуют делать акцент на основных характеристиках телевизоров, которые и отличают одну модель от другой, определяя их функциональность. Стоит ли при выборе во главу угла ставить бренд техники? А вот тут эксперты единодушны: сейчас на рынке такого рода техники «правят бал» компании, которые начали отвоёвывать «место под Солнцем» у своих более именитых коллег не так давно. Китайские производители, к слову, значатся на передовой. Пример? Телевизор Хiaomi 55 при более чем адекватной стоимости не уступает по эксплуатационным качествам своим собратьям из ценовых категорий на порядок-два выше.

И за этот факт покупатели «голосуют» деньгами: объём продаж техники Хiaomi растёт в геометрической прогрессии. Сегодня компания из Поднебесной являет собой ту самую «золотую середину», при которой переплачивать за качество необязательно. При том, что на свою продукцию бренд предоставляет официальную гарантию.

Однако учтите! Те же эксперты предупреждают: ни в коем случае нельзя покупать модели малоизвестных производителей. Они, разумеется, стоят в разы меньше, но малые затраты себя в итоге не оправдают. Зачастую такие устройства создаются с большими нарушениями, а также используются дешевые детали, которые часто выходят из строя. Очень часто попадаются и экземпляры с плохим программным обеспечением. Гарантия, как правило, на такую технику также не даётся.

Когда цифры имеют значение…

Если же говорить о конкретных параметрах телевизоров, на которые необходимо обращать внимание при покупке, то их несколько:

Диагональ. Это, наверное, самый простой пункт из всех, ведь выбор зависит только от личных предпочтений покупателя. Алгоритм прост: больше — лучше. Но это правило имеет исключение, ведь в небольших помещениях смотреть на слишком большой экран элементарно неудобно. Самая оптимальная диагональ, по оценкам специалистов, равна 45-55 дюймам. Чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта, расстояние от экрана телевизора до пользователя должно быть около двух метров. И! Чем диагональ устройства больше, тем должно быть и больше расстояние.

Разрешение. Этим термином определяется количество пикселей, из которых состоит экран. Как по ширине, так и высоте экрана. Чем точек больше, тем картинка чётче. Существуют три популярных формата.

Самый распространенный — это full HD , что означает 1920 на 1080 точек . Однако этот формат начал активно устаревать: при больших диагоналях картинка «размывается» . Данный формат идеально «работает» на телевизоров с небольшой диагональю ( до 45 дюймов ).

, . . ( ). Следующее , набирающее популярность разрешение — это 4K , что означает 3840 на 2160 точек по ширине и высоте соответственно . Такой формат появился совсем недавно , но довольно быстро стал новым стандартом . Картинка достаточно четкая даже на больших экранах .

, , . , . . И, наконец, формат HD — 1280 на 720 точек. И спользуется на небольших « кухонных» телевизорах до 25 дюймов . По факту этот формат уже устарел. Большинство компаний от него отказались.

Частота обновления. Данный параметр измеряется в герцах. Он означает количество обновлённых кадров в секунду. Стандартом считается частота от 60 до 120 Гц, однако есть и больше. Для комфортного просмотра фильмов или видеоигр на консолях достаточно и 60 ГЦ. Более высокая частота добавляет немного плавности. Однако для фильмов или игр с 3d очками нужно как минимум 120 Гц.

Учтите! Очень часто производители обманывают красивыми цифрами. Они могут указывать 400 или даже 800 Гц при том, что на деле это так. Дело в том, что очень часто, вместо частоты обновления кадров, указывается частота мерцания подсветки, что приводит к удорожанию товара.

Оптимальным выбором является частота 60-120 ГЦ.



Время отклика. Данный параметр важен только для тех, кто любит поиграть в видеоигры. Этот параметр означает задержку между посланным на телевизор сигналом и выведенной им картинкой. В среднем у телевизоров данный параметр колеблется от 20 до 50 миллисекунд. У мониторов этот параметр в разы ниже. По этой самой причине, к слову, геймеры не любят играть на телевизорах. Чем меньше данный параметр, тем лучше, однако если вы не собираетесь играть на вашем устройстве, данный параметр значения не имеет.

Тип матрицы. Самые популярные из них — это IPS, LED и OLED.

IPS матрицы дают довольно качественную картинку . Фактически , это доведенная до совершенства технология TFT-дисплеев . Имеет хорошие углы обзора и отличную цветопередачу . Но из недостатков , можно отметить не очень глубокий черный цвет , что связано с самим принципом работы матрицы . Она активно используется в недорогих и средне ценовых мониторах , в телевизорах же используется не часто .

. , . . , отметить не очень , . Она , . LED — или светодиодные дисплеи — имеют очень высокую популярность в телевизорах всех ценовых сегментов . Однако , хотя в названии и стоит значение LED , то есть « светодиодный », все же это по — прежнему TFT — матрица , в которой роль подсветки выполняет светодиодная лента . Такая конструкция имеет много преимуществ . Основные плюсы технологии – это уменьшенное энергопотребление и меньшая толщина экрана . Отличный пример такой техники — Хiaomi tv 32

Технология же OLED довольно молода , но имеет самое высокое качество картинки . Такой экран состоит из специального вещества , который под действием подаваемого на него тока может излучать свет . При этом , если ток на определенный участок не подается , то свет не излучается , что создает очень глубокий черный цвет. Бонус — существенная экономия энергии . Изображение в таких телевизорах имеет самое высокое качество , но и цена техники будет не маленькой . В среднем , телевизоры с OLED панелями , стоят в два раза дороже , чем жидкокристаллические .

А вот возможности телевизора, связанные со звуком, не являются важнейшим критерием. Всё дело в том, что любой телевизор, в силу конструкционных особенностей, не способен выдать хорошее качество звучания. Важнейшую роль в этом играет толщина корпуса. Чем она меньше – тем меньше объём звука. Поэтому, данному параметру не стоит уделять большого внимания. Лучшее решение в данном случае – это покупка внешних колонок, которые легко подключить к любому современному устройству. Дополнительным плюсом такого решения будет то, что вы сможете подключить как 2.1, так и 5.1 акустику, получая при этом по-настоящему объемное звуковое пространство.

Стоит отметить и несколько дополнительных функций, на которые стоит обращать внимание при выборе телевизора. Они точно не будут лишними и определенно усилят впечатления от просмотра любимых фильмов.

Одной из таких функций можно назвать HDR , которое так же называется расширенным цветовым пространством — даёт более контрастную картинку . Однако и сам контент должен поддерживать эту функцию .

, . . Smart tv так же является очень полезной функцией , но довольно часто , особенно в дешевых моделях , эта функция сильно урезана . Если же в ней есть острая необходимость , то лучше просто купить дополнительную смарт — приставку . Стоят они немного , но при этом обладают полным функционалом .

, , , . , — . , . Другие же функции , такие как 3D или ambilight подсветка , в большинстве случаев являются абсолютно бесполезными . Ими обычно никто не пользуется , а в некоторых случаях такие « навороты» только раздражают .

И, наконец, главная рекомендация, которой стоит придерживаться при покупке телевизора — не стесняйтесь задавать вопросы консультантам, продающим технику. Только их подсказки помогут сделать правильный выбор в каждой конкретной ситуации. Определить наиболее подходящую для себя модель, не переплатив за лишние функции. Будь-то покупка оффлайн или же в интернет-магазине.