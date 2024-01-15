«Снежные» и «скользкие» ДТП в Севастополе

Субботний обильный снегопад и гололедица значительно осложнили ситуацию на дорогах в Севастополе. За одни сутки было оформлено 24 (!) ДТП, два из которых с 5 пострадавшими с незначительными травмами, среди них 4 несовершеннолетних.
Снегопады и заносы осложнили движение во всех районах города. Так, в Ленинском районе в 15 часов 40 минут 59-летний водитель автомобиля «Toyota» в районе дома № 90 на проспекте Генерала Острякова неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с впереди остановившимся автомобилем «Hyundai» под управлением 29- летнего водителя, который двигался в попутном направлении по своей полосе. В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Hyundai», 3-летняя и 8-летняя девочки, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.
Второе серьезное ДТП произошло в Гагаринском районе. В 18:47 39-летний водитель автомобиля «Skoda» в районе дома № 9 по улице Степаняна не учёл дорожную обстановку, погодные условия, скорость движения управляемого легкового автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящию впереди автомобиль «Toyota», который находился на бордюре после ранее совершенного ДТП. После столкновения иномарку отбросило в сторону на 28-летнего водителя, который стоял на обочине рядом со своим автомобилем и держал на руках свою 2- летнюю дочь. После автомобиль «Skoda» продолжил движение прямо и совершил наезд на легковой автомобиль «Renault». В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу: 28-летний мужчина, его 2-летняя дочь и шестимесячный сын, который в момент ДТП находился в автокресле салона автомобиля «Toyota».
Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам в случае ухудшения погодных условий быть особенно внимательными на дорогах. И, если есть такая возможность, воздержаться от передвижения на личном транспорте. Поездки за город следует перенести на более благоприятное время.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Севастополе