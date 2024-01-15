«Снежные» и «скользкие» ДТП в Севастополе

Субботний обильный снегопад и гололедица значительно осложнили ситуацию на дорогах в Севастополе. За одни сутки было оформлено 24 (!) ДТП, два из которых с 5 пострадавшими с незначительными травмами, среди них 4 несовершеннолетних.

Снегопады и заносы осложнили движение во всех районах города. Так, в Ленинском районе в 15 часов 40 минут 59-летний водитель автомобиля «Toyota» в районе дома № 90 на проспекте Генерала Острякова неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с впереди остановившимся автомобилем «Hyundai» под управлением 29- летнего водителя, который двигался в попутном направлении по своей полосе. В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Hyundai», 3-летняя и 8-летняя девочки, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Второе серьезное ДТП произошло в Гагаринском районе. В 18:47 39-летний водитель автомобиля «Skoda» в районе дома № 9 по улице Степаняна не учёл дорожную обстановку, погодные условия, скорость движения управляемого легкового автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящию впереди автомобиль «Toyota», который находился на бордюре после ранее совершенного ДТП. После столкновения иномарку отбросило в сторону на 28-летнего водителя, который стоял на обочине рядом со своим автомобилем и держал на руках свою 2- летнюю дочь. После автомобиль «Skoda» продолжил движение прямо и совершил наезд на легковой автомобиль «Renault». В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в городскую больницу: 28-летний мужчина, его 2-летняя дочь и шестимесячный сын, который в момент ДТП находился в автокресле салона автомобиля «Toyota».

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам в случае ухудшения погодных условий быть особенно внимательными на дорогах. И, если есть такая возможность, воздержаться от передвижения на личном транспорте. Поездки за город следует перенести на более благоприятное время.