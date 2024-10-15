Снова дожди и, возможно, мокрый снег. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 16-17 октября.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября и ночью 17 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,0 м, без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении.

Отметим, синоптики прогнозируют, что именно в эти дни в горах Крыма выпадет первый снег.

Спасатели рекомендуют в такую погоду:

исключить выход в горно-лесную местность;

не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов;

ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек;

проживающим в непосредственной близости от водных объеков — принять меры по сохранности своего имущества.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 101 и 112.

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