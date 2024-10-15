Снова дожди и, возможно, мокрый снег. В Крыму объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 16-17 октября.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября и ночью 17 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,0 м, без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении.
Отметим, синоптики прогнозируют, что именно в эти дни в горах Крыма выпадет первый снег.
Спасатели рекомендуют в такую погоду:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек;
- проживающим в непосредственной близости от водных объеков — принять меры по сохранности своего имущества.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 101 и 112.
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С тегами: МЧС Крыма