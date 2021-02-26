Собака бывает кусачей: каковы причины агрессии четвероногих

Иногда собаководы сталкиваются с тем, что воспитанная собака вдруг начала проявлять агрессию. Нужно помнить, что ни одна собака не будет вести себя агрессивно без причины. В такой ситуации важно понять, почему собака ведет себя подобным образом, убрать раздражающий фактор и скорректировать поведение.

Хочу подчеркнуть, что нет агрессивных пород, есть конкретные агрессивные особи, которых никто не воспитывал и не дрессировал. Любая собака нуждается в воспитании. Если воспитанная собака вдруг стала вести себя агрессивно, нужно подумать, что заставило любимца так резко измениться. Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли. Иногда неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызывать такую реакцию, – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Основные причины агрессии у собак

Боль

Животные зачастую не могут сообщить, что у них что-то болит. Иногда животное, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к любящему владельцу, деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не зная, что собаке больно, может погладить её по поврежденному месту. Если боль не сопровождается дополнительными симптомами, распознать болезнь бывает очень сложно. В подобном случае необходимо в первую очередь исключить возможные заболевания, обратившись к ветеринарному специалисту. Как только причина, вызывающая боль, будет устранена, агрессивное поведение автоматически прекратится.

Страх

Если питомец испуган, он может проявлять агрессию. Понять, что собаке страшно, можно по положению её тела: она поджимает хвост, напрягает тело, прижимает уши и широко раскрывает глаза, пытается уйти и спрятаться. В таком состоянии животное может проявлять пассивно-оборонительное поведение, чтобы защититься от угрозы. Важно разобраться в причине страха и устранить её. Не всегда получается сразу понять, почему собака боится. Если разобраться самостоятельно не получается, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Защита

Ресурсная агрессия – это естественное поведение собак. По этой причине не стоит неожиданно приставать к питомцу, когда он ест, когда кормит или охраняет своё потомство от посторонних людей. Недостаточно социализированная собака может активно защищать то, что считает своим, будь-то игрушка, еда или щенки. В этой ситуации, как правило, животное сначала подает предупредительные сигналы: рычит, напрягается, встает в стойку и только после этого может перейти к нападению. Здесь нужна осторожность и систематическая работа с питомцем, которая предотвратит подобное поведение по отношению к владельцу, так как дома ресурса агрессия недопустима.

Психологическая травма

Если говорить о психологических травмах, то чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от предыдущих хозяев, которые издевались и били животных. Как правило, у таких собак есть много переживаний из прошлой жизни. Питомец, которого избивали прошлые хозяева, может проявить агрессию при виде поднятой руки или любого другого предмета. С такими проблемами необходимо работать вместе с дрессировщиком, поскольку такое поведение закрепилось у собаки инстинктивно.

Гормоны

Некоторые владельцы сталкивались с агрессивным поведением кобеля в присутствии самки в состоянии течки. Даже идеально послушные собаки могут быть беспокойными и неуправляемыми в этот момент, поскольку половой инстинкт является одним из сильнейших у животных и во многом определяет поведение собаки. Под влиянием гормонального стресса не только у кобеля, но и у суки может меняться поведение.

Ни при каких обстоятельствах не игнорируйте признаки агрессии у собаки. Такое поведение может привести к покусам. Если вы заметили подобное поведение у своего питомца, обязательно выясните причину, чтобы своевременно помочь животному и предпринять меры по корректировке поведения.