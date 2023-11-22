Собака укусила — заплатила администрация города. Решение Феодосийского городского суда

Феодосийский городской суд Республики Крым удовлетворил исковые требования прокурора города Феодосии Республики Крым, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, к Администрации города Феодосии Республики Крым о возмещении морального вреда.

Так, прокуратурой города была проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего ребенка по вопросу защиты прав ее дочери в связи с укусом бездомной собакой. При проведении проверки установлено, что в январе 2023 года несовершеннолетний ребенок проходил возле многоквартирного дома, расположенного по ул. Грина, 35 в г. Феодосия, где была укушена бродячей собакой за правую голень, в связи с чем ей было оказано необходимое лечение и вакцинация в ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр». Обязанность по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым возложена на администрацию города, между тем, муниципальный контракт на реализацию полномочий по обращению с животными без владельцев был заключен только лишь 27.02.2023г., — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

В результате укуса собакой несовершеннолетний ребенок получил рванные раны, испытал физическую боль, физические и нравственные страдания, в связи с чем прокурор обратился в суд с настоящим иском, в котором просил взыскать с Администрации города Феодосии Республики Крым в пользу законного представителя ребенка моральный вред, причиненный последнему, в размере 50 000 руб., требования о чем и были удовлетворены судом в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, обжаловано Администрации города Феодосии Республики Крым в апелляционную инстанцию.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым