Собираетесь «перехватить» денег у банка? Кредит дадут только после подсчета долгов

По данным Центрального банка РФ, в 2019 году жители Севастополя оформили кредитов на сумму около 13 млрд рублей, включая ипотеку, овердрафты и прочие виды кредитования. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. То есть, севастопольцы кредитуются активно. Но денег много не бывает, расходы растут, поэтому иногда на одну семью приходится по несколько кредитов. Практика показывает, что в начале года ссуды берутся особенно активно – выплачиваются годовые премии, итоговые зарплаты. Но теперь, прежде, чем идти в банк, нужно знать, что ЦБ обязал банки и МФО рассчитывать показатель долговой нагрузки будущего клиента. Как не попасть в долговую яму, что такое ПДН, и можно ли скрыть свою кредитную историю — рассказывает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник:

Показатель долговой нагрузки – сокращенно ПДН — стал одним из инструментов самоконтроля и регулирования уровня закредитованности населения. Многие кредиторы раньше уже оценивали финансовые возможности потенциальных заёмщиков — для собственной информации. С 1 октября 2019 года рассчитывать ПДН стало обязательным. Уровень долговой нагрузки оценивается при выдаче кредитов от 10 тысяч рублей, а также при увеличении лимита кредитования по банковской карте.

Как понять, что твой ПДН высокий?

ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному доходу. Включая и ту сумму, за которой клиент только обратился в банк или МФО.

Простейшая формула расчета — сложите ежемесячные платежи по всем кредитам и займам, которые у вас уже есть, и приплюсуйте к ним месячный платеж по планируемому кредиту. Затем выясните свой среднемесячный доход. Для этого сложите все свои доходы за предыдущие 12 месяцев и разделите получившееся число на 12. Цифру месячных платежей по кредитам разделите на среднемесячный доход и умножьте на 100. Это ваш примерный ПДН. Он условный – кредитор считает более тщательнее, он может не принять во внимание некоторые ваши доходы или добавить собственные коэффициенты, например, за имевшиеся у вас просроченные платежи даже по уже погашенным кредитам.

Если показатель превышает 50%, то ПДН высокий. Проще говоря, когда как минимум ползарплаты вы тратите на расчеты по долгам, это однозначно высокая долговая нагрузка.

Высокий ПДН влияет на решение о предоставлении кредита или займа?

Безусловно. Направляя на выплаты по всем имеющимся долгам больше половины своего дохода, человек может оказаться в ситуации, когда он не сможет вовремя гасить задолженность.

Под выдачу кредита или займа клиентам с высоким ПДН банки и МФО должны формировать дополнительный запас капитала, резервы на случай невозврата. Величина резервов зависит от уровня риска, а создаются они из капитала банка. Чем выше коэффициент риска по кредиту, тем больше резервов на него должен создать банк.

Именно поэтому при работе с клиентами с уже накопленной долговой нагрузкой кредиторы выбирают наиболее надежных заемщиков. Речь не идет о повсеместном отказе кредитовать клиентов с высоким ПДН. Просто для тех, кто превышает пороговую долговую нагрузку, стоимость кредита или займа может быть выше – кредитор может установить повышенную ставку по кредиту, что частично покроет его риски.

Как кредиторы будут узнавать о доходе заемщиков, какие документы нужно предоставить, чтобы подтвердить свой доход?

Учитываются все «белые» доходы заемщика: справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ, договор подряда, договор сдачи квартиры, выписка с банковского счета с отражением регулярных его пополнений. В общем, любой документ, подтверждающий вашу стабильную финансовую обеспеченность.

Если заёмщик не сможет предоставить ни одного официального документа, подтверждающего его доходы, банк будет смотреть его предыдущие кредиты. То есть отталкиваться не от доходов, а от кредитной истории. Поймите, что, как и вы, ваши партнеры должны рассчитывать свои риски. Для понимания — кредитная история состоит из нескольких частей. В открытой для запросов части отражается ваша финансовая активность: кредиты и займы, в том числе – выплаченные, сроки погашения, остатки и задолженности, проблемы с исполнением судебных решений, невыплаченные алименты, долги по коммуналке или за сотовую связь. Закрытая часть содержит данные о ваших кредиторах, о том, переуступали ли кому-то ваш долг, о ваших поручителях и о том, отказывали ли вам в кредитах и почему. Кроме вас, ее никто не увидит.

Что нужно делать, если нет возможности рассчитаться с банком?

Даже если вы понимаете, что не в состоянии гасить свои долги, не отчаивайтесь, и не пытайтесь скрыться от кредитора. Обратитесь в банк с просьбой снизить платеж, или реструктуризировать его: это возможно с удлинением срока выплат.

Самое главное – ответственно формируйте и контролируйте собственный бюджет, старайтесь иметь так называемую «подушку безопасности». Проще говоря, правильно сводите дебет с кредитом.

И помните, что в финансовых вопросах спешка – не лучший советчик.

Источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России