Собираетесь в Дубай? Впечатлений от путешествия будет море, если...

Дубай — крупнейший город в Объединённых Арабских Эмиратах — вот уже несколько лет в перечне самых популярных туристических направлений занимает лидирующие позиции. Что… в общем-то… и неудивительно: этот город из тех немногих на Востоке, в которых традиции не растворились в текущей реальности, а весьма удачно вписались и в ультрасовременную архитектуру, и футуристическую инфраструктуру. Прибавьте к этому природные особенности ОАЭ — уникальное побережье Персидского залива с его золотыми пляжами, вечное лето, белоснежную пустыню — и поймёте, почему ежегодно Дубай принимает порядка 16-17 миллионов туристов.

Если вы ещё не были в гостях у этого города, то почему бы не подарить себе такое путешествие? Если же вы собираетесь в Дубай в ближайшее время, то распланируйте поездку заранее. Принцип «галопом по Европам» тут точно не сработает — восточная сказка раскрывается во всём своём великолепии только перед теми, кто готов «читать» её внимательно. Ещё один совет от знатоков: фиксируйте всё увиденное на фото и видео — впечатлений будет море! Добавит ярких эмоций и фотосессия с профессиональным русскоязычным фотографом http://galinaplevako.com/. Кстати, такое приключение «под присмотром объектива» — гарантия того, что сможете побывать в исключительных местах этого удивительного города. Тех самых, от которых дух захватывает и на яву, и на снимках.

К слову, знаете ли вы, что нередко Дубай именуют «Восточным Парижем»? Дело в том, что в этом городе можно найти развлечения на любой вкус, причём лучшие в своём роде. Музеи, концертные залы, рестораны, дискотеки, ночные клубы, круизы по бухте, полёты над лагунами, сафари на джипах по пустыне… Ценят Дубай и любители шоппинга — такого количества магазинов беспошлинной торговли нет больше нигде. Ну и, конечно, здесь столько достопримечательностей, что увидеть их все в коротенький отпуск практически нереально. Однако посетить основные — совмещая, разумеется, с пляжным отдыхом — настоятельно рекомендуется! А к ним относятся:

Башня Бурдж Халифа – её высота в 828 метров обеспечила зданию легендарную славу самого высокого в мире. Небоскрёб виден из любой точки города, но мощь его и красоту… уж поверьте… в полной мере можно оценить, подойдя к нему максимально близко.

Поющие фонтаны. Вода взмывает вверх на 150 метров! Зрелище завораживающее, ведь прожекторы разукрашивают струи в разные цвета, а музыка сопровождает их стремительный подъём в небо и падение вниз.

Dubai Miracle Garden или Сад бабочек и цветов. На площади в 70 тысяч кв.м. благоухают и радуют яркими красками более 45 миллионов растений, украшая собой замки, башни, пирамиды и скульптурные инсталляции.

Канал Дубай. Водный «путь» в центре города соединяет Арабский залив, бухту Крик и новый деловой район Business Bay. Его «жемчужина» — механический водопад, который прекращает движение, пропуская судно, и вновь возобновляя сплошной поток.

Дубайский аквариум и подводный зоопарк. Ещё одно удивительно сооружение Востока. Проект значится в Книге рекордов Гинесса, будучи самым большим крытым аквариумом в мире. Обитают в нём более 30 000 рыб и морских животных! Здесь же находится самая большая в мире коллекция песчаных тигровых акул.

Сколько достопримечательностей дубайской сказки остались «за кадром»? Двадцать… а быть может и тридцать… или сорок! В любом случае считать их, будучи за тысячи километров — дело неблагодарное. Ведь лучше увидеть всё своими глазами хотя бы раз, чем услышать-прочитать сотню рассказов. А у вас скоро отпуск? И вы уже точно, конечно, знаете, где его проведёте…