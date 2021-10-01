Собраны первые 200 килограммов оливок, из которых получат масло для бренда «Крымская оливка»

В семеноводческо-питомниководческом центре субтропических культур собрали первые 200 килограммов оливок из которых получат масло для бренда «Крымская оливка». Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В 2021 году планируется собрать порядка 700 килограммов плодов урожая.

Напомню, бренд «Крымская оливка» в этом году представлен на Национальном конкурсе «Вкусы России». Сейчас ведётся сбор первой партии молодых оливок, из которых получится ценное, ароматное и полезное масло. Остальной урожай будет собран чуть позже, когда оливка приобретет дополнительную пигментацию — черный цвет. Уверен, что такой уникальный для Крыма продукт будет оценен на конкурсе, организованном Минсельхозом России по достоинству, — отметил вице-премьер.

Также глава минсельхоза Крыма напомнил, что сотрудники Крымского федерального университета им. Вернадского выращивают теплолюбивые деревья на нескольких локациях. На площадке в Форосе и Симферопольском районе, где растут черенки самых продуктивных деревьев из рощи в Форосе. За развитием каждого отдельного дерева, и рощи в целом, позволяет наблюдать цифровая карта, а также помогает подобрать самые эффективные технологии, испытать разные препараты защиты растений и удобрений для развития оливок.

В течение 2-3 лет планируется заложить еще порядка 3-4 тысяч оливковых деревьев. Планируемая урожайность примерно 20 тонн оливок, из которых можно получить порядка 2 тонн масла.

Фото: минсельхоз РК.