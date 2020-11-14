Собственник земельного участка должен приостановить все работы в Языковой балке под Севастополем

Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя, посвященного вопросам предотвращения развития экзогенно-геологического процесса на участке «Большого Любимовского оползня» и Языковой балки. Напомним, в результате обследования, проведенного Департаментом природных ресурсов и экологии в междуречье рек Бельбек и Кача (между аэродромом «Бельбек» и ТСН «Берег») установлено, что указанный участок находится под воздействием активных абразивных, обвальных и оползневых процессов. Эти процессы постоянно разрушают береговую полосу и представляют реальную угрозу для хозяйственной деятельности и жизни людей.

Проведение работ на оползневом склоне без инженерно-геологических изысканий и мероприятий инженерной защиты от оползней и обвалов может в дальнейшем привести к неконтролируемой активности оползня, — сказано в итоговом протоколе комиссии по ЧС.

В целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации природного характера Департаменту природных ресурсов и экологии поручено подготовить заключение по результатам оперативного инженерно-геологического обследования это территории, продолжить геолого-геофизические работы в районе оползня. Также ведомство должно подготовить предложения для организации и проведения первоочередных и неотложных мероприятий по берегозащите и варианты берегозащитных мероприятий в районе Языковой балки.

Собственнику земельного участка рекомендовано приостановить на нем все виды работ.

Управлению государственной регистрации права и кадастра Севастополя, Департаменту архитектуры и градостроительства, Департаменту по имущественным и земельным отношениям, Департаменту городского хозяйства поручено предоставить информацию о правомерности выделения земельного участка по адресу ул. Качинское шоссе, 44-а, а также законности проведения на нем и прилегающих территориях земляных работ.

К вопросу предотвращения возникновения ЧС на этой территории также привлечены ГУ МСЧ России по Севастополю, Природоохранная прокуратура, УМВД России по Севастополю, Черноморо-азовское морское Управление Росприроднадзора, Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2019 году в Языковой балке было приостановлено действие ордера на проведение земляных работ. По результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе административных расследований, на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства Севприроднадзором были установлены факты нарушений при проведении земляных работ в Языковой балке. В отношении виновных юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр вынесены постановления о назначении наказания по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей. Однако в начале ноября 2020 года были зафиксированы очередные попытки добычи ископаемых на Языковой балке.