Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Общественной Движение «Доброволец» продолжает все свои социальные проекты, конечная цель которых – помощь людям. При этом, в потоке будней и забот у общественников хватает сил и времени, оглянувшись вокруг, отметить тех, кто, вроде, и не просит о помощи, но нуждается в участии. Таких случаев – множество. Как говорит лидер «Добровольца» балаклавский депутат Дмитрий Голиков, это «судьбы людей, находящихся совсем рядом». Они не могут волновать активистов. О судьбе Александра мы уже рассказывали. На днях он получит свою новую, активную, дорогостоящую коляску. Нашлись добрые люди, спасшие парня.

Коля залез на дерево и упал… Разрыв спинного мозга. Лежачий инвалид. Последние 16 лет не поднимался с постели. Не было коляски с высокой спинкой… Коля уже передвигается по селу. Цена коляски с высокой спинкой оказалась совсем и не высока, — рассказывает Дмитрий Голиков.

Да и не всегда для решения проблем нужны какие-то затраты. Иногда — лишь время и желание помочь.

Более трёх месяцев назад к нам обратилась Виталина, жительница с. Тыловое. Она рассказала нам про Вячеслава, человека нелёгкой судьбы, которому очень нужна медицинская помощь, но он не может её получить, ведь у него нет российского гражданства, хотя есть полные основания для его получения. Вячеслав с трудом ходит, у него нет родственников, он просто физически не может дойти до ФМС. Он обращался в Орлиновский муниципалитет, однако дальше обещаний дело не пошло, а для Вячеслава каждый его день — суровая борьба за выживание. Мы решили помочь Вячеславу, адвокат Татьяна Чикина взялась за его дело. И вот три месяца работы позади. Много сил и труда ушло на сбор всех справок, запросы в архив и прочее. Одной только справки из МВД пришлось ждать полтора месяца! Однако, благодаря грамотным действиям Татьяны все документы готовы. Мы обращаемся в суд с исковым заявлением о признании юридического факта гражданства Вячеслава, — напоминает руководитель общественной организации инвалидов Байдарской долины Андрей Фомин.

Сколько еще подобных «неустроенных» судеб, не решенных проблем.

Альбина, Андрей, Егор… и ещё много, много людей… Судьбы, судьбы, судьбы. Они все рядом… Можем мы пройти мимо? Наверное, нет, — резюмирует Дмитрий Голиков.

История Константина Серебренникова немного иная. Пасечник и медовар, человек, знающий о меде все, приехавший в Севастополь с Алтая, поначалу не смог найти своего места. Его настоящий Алтайский мед затерялся в обилии «местного меда», иногда и не меда вовсе. На помощь честному предпринимателю пришел «Доброволец». Начинание переросло в совместный проект с прямыми поставщиками — производителями меда Алтая — «Алтайский пасечник».

Зарегистрирована торговая марка, фасуется мед, ожидается поставка нового ассортимента. Полным ходом идет подготовка, чтобы вкусный, полезный, ароматный продукт пришёл в каждый севастопольский дом. Благодаря прямым поставкам, цены на целебный продукт получились самыми привлекательными. Качество гарантировано! Уверенный в высочайшем качестве продукта, руководитель проекта Константин Серебренников стал «лицом» новой торговой марки, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Накануне Константин привез Алтайский мед на дегустацию в Балаклаву. Он угощал всех желающих, рассказывал о секретах пчеловодства и бортничества.

Настоящий мед — заряженный природой, позитивный продукт, угощать им нужно с добротой и любовью. Именно так продвигает алтайский продукт Константин. Мы уверены, что будущей зимой севастопольцы не раз согреются целебным золотым нектаром из баночки с улыбающимся лицом Алтайского пасечника, — отмечает сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».