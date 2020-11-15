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Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:25 15.11.2020

Общественной Движение «Доброволец» продолжает все свои социальные проекты, конечная цель которых – помощь людям. При этом, в потоке будней и забот у общественников хватает сил и времени, оглянувшись вокруг, отметить тех, кто, вроде, и не просит о помощи, но нуждается в участии. Таких случаев – множество. Как говорит лидер «Добровольца» балаклавский депутат Дмитрий Голиков, это «судьбы людей, находящихся совсем рядом». Они не могут волновать активистов. О судьбе Александра мы уже рассказывали. На днях он получит свою новую, активную, дорогостоящую коляску. Нашлись добрые люди, спасшие парня.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Коля залез на дерево и упал… Разрыв спинного мозга. Лежачий инвалид. Последние 16 лет не поднимался с постели. Не было коляски с высокой спинкой… Коля уже передвигается по селу. Цена коляски с высокой спинкой оказалась совсем и не высока, — рассказывает Дмитрий Голиков.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Да и не всегда для решения проблем нужны какие-то затраты. Иногда — лишь время и желание помочь.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Более трёх месяцев назад к нам обратилась Виталина, жительница с. Тыловое. Она рассказала нам про Вячеслава, человека нелёгкой судьбы, которому очень нужна медицинская помощь, но он не может её получить, ведь у него нет российского гражданства, хотя есть полные основания для его получения. Вячеслав с трудом ходит, у него нет родственников, он просто физически не может дойти до ФМС. Он обращался в Орлиновский муниципалитет, однако дальше обещаний дело не пошло, а для Вячеслава каждый его день — суровая борьба за выживание. Мы решили помочь Вячеславу, адвокат Татьяна Чикина взялась за его дело. И вот три месяца работы позади. Много сил и труда ушло на сбор всех справок, запросы в архив и прочее. Одной только справки из МВД пришлось ждать полтора месяца! Однако, благодаря грамотным действиям Татьяны все документы готовы. Мы обращаемся в суд с исковым заявлением о признании юридического факта гражданства Вячеслава, — напоминает руководитель общественной организации инвалидов Байдарской долины Андрей Фомин.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Сколько еще подобных «неустроенных» судеб, не решенных проблем.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Альбина, Андрей, Егор… и ещё много, много людей… Судьбы, судьбы, судьбы. Они все рядом… Можем мы пройти мимо? Наверное, нет, — резюмирует Дмитрий Голиков.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

История Константина Серебренникова немного иная. Пасечник и медовар, человек, знающий о меде все, приехавший в Севастополь с Алтая, поначалу не смог найти своего места. Его настоящий Алтайский мед затерялся в обилии «местного меда», иногда и не меда вовсе. На помощь честному предпринимателю пришел «Доброволец». Начинание переросло в совместный проект с прямыми поставщиками — производителями меда Алтая — «Алтайский пасечник».

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Зарегистрирована торговая марка, фасуется мед, ожидается поставка нового ассортимента. Полным ходом идет подготовка, чтобы вкусный, полезный, ароматный продукт пришёл в каждый севастопольский дом. Благодаря прямым поставкам, цены на целебный продукт получились самыми привлекательными. Качество гарантировано! Уверенный в высочайшем качестве продукта, руководитель проекта Константин Серебренников стал «лицом» новой торговой марки, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Накануне Константин привез Алтайский мед на дегустацию в Балаклаву. Он угощал всех желающих, рассказывал о секретах пчеловодства и бортничества.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Настоящий мед — заряженный природой, позитивный продукт, угощать им нужно с добротой и любовью. Именно так продвигает алтайский продукт Константин. Мы уверены, что будущей зимой севастопольцы не раз согреются целебным золотым нектаром из баночки с улыбающимся лицом Алтайского пасечника, — отмечает сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Судьбы людей, которые рядом. Ноябрьские заботы севастопольского «Добровольца»

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