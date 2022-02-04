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Соединения береговой обороны ЮВО и морской пехоты ЧФ завершили боевое слаживание подразделений
Фото: пресс-служба ЮВО

Соединения береговой обороны ЮВО и морской пехоты ЧФ завершили боевое слаживание подразделений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:33 04.02.2022

В рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки подразделения береговой обороны армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) и морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) завершили боевое слаживание расчетов и экипажей боевых машин с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса ЮВО выполнили задачи в составе танковых рот, а экипажи бронетранспортеров БТР-82А соединения морской пехоты ЧФ — отработали действия при ведении маневренной обороны. Кроме того, наводчики-операторы боевых машин выполнили стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также артиллерийские и противотанковые расчеты противника, — говорится в сообщении.

Боевое слаживание экипажей боевых машин проводилось в условиях пересечённой местности в различное время суток с преодолением как естественных препятствий, так и инженерных заграждений.

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