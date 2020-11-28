Согласование документов упорядочит и ускорит система управления бизнес-процессами

Оптимизация документооборота – основа управления и маркетинга любого учреждения, предприятия. При этом обилие бумаг и согласований уже давно стало признаком бюрократии. По факту «прохождение документации» по инстанциям не просто тормозит процессы, но и приносит ощутимые убытки. Процесс согласования заявки приказа, заявления может растянуться на несколько дней. Несмотря на ответственность процесса, никаких гарантий качества (кто-то «подмахнул, не глядя»). Обратная сторона медали – пренебрежение дисциплиной, правилами оформления и систематизации документов – приводит к еще худшим последствиям, вплоть до нарушений законодательства. Где же она бумажная – «золотая середина»?

Согласование документов – процесс неизбежный. В этом алгоритме важны не только последовательность, коллективная ответственность, но и контроль, устранение ошибок и недочетов, уточнения и предложения на всех стадиях прохождения документации. Причем, как по вертикали, так и горизонтали. Очевидные «минусы» процесса: потеря времени, постоянное возвращение «к исходному» (в случае выявления ошибок и необходимости дополнений), «человеческий фактор» в методике, исправлениях и различных подходах к решению подобных задач. Унифицировать процесс согласования любых документов помогут инструменты системы управления бизнес-процессами (BPMS).

По сути, это программное обеспечение, задающее определенные алгоритмы в: составлении типовых и оригинальных документов, их согласовании и визировании, маршрутизации, уточнений и правки. Преимущества: минимизация времени согласований (вплоть до точного тайминга с «напоминалкой» на e-mail), моментальная и точная доставка документа до адресата, сортировка, форматирование и настройка элементов, конфиденциальность и четкая постановка задач.

А главное, это не бумажный, а электронный документооборот, не требующий дополнительных фиксаций, архивирования, учета и т.д. Устанавливается такой инструментарий на базе Comindware Business Application Platform. Есть различные степени сложности, но это своеобразный конструктор, в котором все «цепочки» и «связи» можно выстраивать самостоятельно и заблаговременно для любых видов документации. Удобное меню платформы поможет сортировать электронные документы, проверять, исправлять их, наблюдать в режиме онлайн изменения статуса и контролировать процесс прохождения «по инстанциям» и собственно согласования.

Платформа Comindware Business Application – исчерпывающий набор инструментов и программ для решения самого широкого спектра управленческих и бизнес-задач. Это не просто метод или «переход на цифру», а выстраивание функций, оптимизация средств, обработка данных с предложением оптимальных решений. Добавим постоянный мониторинг, статистику, аналитику в пределах заданных периодов. При этом стройные математические алгоритмы не исключают творческого подхода, самостоятельного моделирования, построения вертикали и горизонтали бизнес-процессов. Наглядно это демонстрирует все тоже прохождение документа, отправленного на согласование.

Отметим, что начать знакомство с BPM-системой можно с демо-версии. Не менее интересными будут оценки профессионалов и мнения специалистов. На сайте comindware.com достаточно информации на темы электронного документооборота и управления бизнес-процессами, наглядных примеров, полезных советов. И помните: такой необходимый процесс согласования может и должен быть оптимизирован без лишних усилий и затрат.