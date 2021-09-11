Солнцезащитные очки — аксессуар не только для лета. Как выбрать?

Солнцезащитные очки сегодня, заявляют эксперты, аксессуар, который стоит использовать не только в жаркий период года. Говорят, степень агрессивности солнца за последнее время повысилась настолько, что есть смысл защищать глаза от столь мощного воздействия круглогодично. Именно поэтому, к слову, специалисты советуют подбирать «окуляры» не только с точки зрения их имиджевой составляющей, но и с учётом качественных показателей. Скажете, какая разница, ведь речь идёт не об очках, корректирующих зрение, а об изделиях выполняющих одну единственную функцию — позволять глазам хорошо чувствовать себя при ярком свете? Именно поэтому и стоит делать акцент на их добротности. Увы… некачественные очки, просят учесть эксперты, могут быть не только бесполезными, но и вполне способны навредить.

Как же выбрать солнцезащитные очки, которые будут по-настоящему хорошими? Правил покупки существует несколько, основные озвучим прямо сейчас.

Бренд имеет значение

И говоря бренд, имеем ввиду не только производителей очков. Главный момент здесь: приобретать продукцию стоит исключительно в специализированных магазинах. Только так можно быть уверенными, что покупаете изделие достойное. Кстати, к ряду моделей очков прилагаются сертификаты, подтверждающие то, что их качество соответствует общепринятым стандартам. Так, значок «CE», к примеру, обозначает, что изделие отвечает требованиям Евросоюза.

Почему покупать солнцезащитные очки стоит в спецмагазинах? Таким образом можно защитить себя от ситуации, когда подделку продают за большие деньги, выдавая её за «творение» известного бренда. Кстати, хотите по-настоящему отличное изделие, присмотритесь к продукции таких компаний, как:

POLAROID Corp;

ARMANI;

DOLCE&GABBANA;

VERSACE;

GUCCI;

PRADA SPORT;

CARTIER.

Хотя, конечно, это далеко не весь перечень фирм, солнцезащитные очки которых хороши, а значит достойны внимания.

Защита — главное

Да, солнцезащитные очки во многом это имиджевая вещь. Тем более, когда речь идёт о моделях на межсезонье. Однако, говорят эксперты, слово «защита» здесь всё-таки основное. Они ДОЛЖНЫ защищать глаза владельца от солнца. Иначе — в них смысла по большому счёту, то и нет. Так:

защиту от ультрафиолета на 100% обеспечивают очки с линзами UV-400. Чем меньше это значение, тем меньше, соответственно, степень защиты.

маркировка может быть и такой — от 0 до 4. Где: о — малая степень защиты (около 5%), а 4 — порядка 95%.

При этом специалисты говорят: чтобы эффект был максимальным, имеет смысл обзавестись аксессуарами с разными типами линз. Модный «хамелеон» здесь будет в помощь, однако стоит знать, что в большей мере такие очки предназначены для использования в условиях города. Тогда как для отдыха на пляже, в горах, пребывания на открытых пространствах лучше приобрести спецлинзы.

Что касается цветных линз, то:

Некоторые цвета существуют для имиджа (красный, розовый, синие оттенки). Носить такие очки постоянно не рекомендуется. Они искажают цветовое восприятие и раздражают нервную систему. Черный, серый и коричневый цвета подходят для частого ношения. Для водителей удобными будут желтые линзы. Этот цвет увеличивает контрастность, что полезно в сумерках. Комфортным считается также зеленый цвет, однако его интенсивность должна быть предельно низкой, — отмечают специалисты сети семейных оптик «Оптика Люксор».

Стекло или пластик

Здесь однозначного ответа нет. Очки со стеклянными линзами во многих случаях более дорогие, но это вовсе не значит, что в таких изделиях априори «заложена» хорошая защита от ультрафиолета. Современный пластик, считают знатоки, зачастую превосходит по качеству стекло. И! Этот материал имеет одно неоспоримое преимущество: очки с пластиковыми линзами невозможно разбить, а значит травматизация глаз практически исключена.

Стоит ли при выборе очков «заморачиваться» на таких параметрах как форма, оправа, цвет конструкции? Ну, конечно, да — скажут модники! Какие советы можно дать здесь? А на вкус и цвет, как говорится!

НО!!! «Костюмчик должен сидеть»! Другими словами, солнцезащитные очки — не тот вариант, когда можно надеяться, что они разносятся, привыкну, «неудобно, потому что новые» и т.д. Их конструкция должна «сесть» на ваше лицо как влитая. Не давить, не жать, не искажать «картинку». От степени комфорта очков в носке зависит не только настроение владельца и желание их носить, а и здоровье. Так, известно, что при дужках, которые активно давят на виски и участки черепа за ушами, может болеть голова, а зрение снижаться.