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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции улично-дорожной сети Евпатории

«Солнечный» будет: одобрена обновленная смета строительства лагеря «Артека»

Опубликовал: КрымPRESS в Артек 20:51 20.04.2022

Пересчет сметной стоимости первого этапа строительства лагеря «Солнечный» до заключения государственного контракта на строительно-монтажные работы позволил учесть удорожание материалов и рабочей силы на рынке. Новое положительное заключение по смете после повторного рассмотрения выдала Главгосэкспертиза России.

Первый этап строительства включает обеспечение инженерной защиты корпусов лагеря «Солнечный» МДЦ «Артек» общей длиной около 1,7 км. Пересчет сметной стоимости строительства объекта до заключения государственного контракта на строительно-монтажные работы позволит учесть удорожание материалов и рабочей силы на рынке строительных ресурсов России, — рассказали в пресс-службе Единого заказчика, который реализует строительство объекта.

Строительство лагеря «Солнечный» — первого с 1995 года лагеря на территории Международного детского центра «Артек» началось в 2017 году. При этом его создание было запланировано почти 50 лет назад в проекте «Большого «Артека» архитектора Анатолия Полянского. Строительство лагеря объединит всю территорию детского центра в единый комплекс, который будет простираться от горы Аю-Даг до поселка Гурзуф. Спальные корпуса «Солнечного» располагаются вдоль пляжной линии и поделены тематически на времена года.

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В ближайшее время планируется прохождение аналогичной государственной экспертизы еще по 16 объектам Международного детского центра «Артек».


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