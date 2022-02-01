Сорбенты для очистки организма — какой лучше?

Сорбенты для очистки организма. О сорбентах в последнее время говорят очень много. Эта тема стала актуальной благодаря тому, что здоровый образ жизни стал главным трендом. Теперь модно не только заниматься спортом, но и очищать свой организм. Сорбенты – препараты на синтетической или природной основе, способные поглощать отравляющие и вредные соединения и выводить их естественным путём через пищеварительный тракт. Их используют для лечения пищевых и химических отравлений, аллергических реакций, для поддержания работы печени, желудочно-кишечного тракта, почек. Подобными свойствами обладают пектины и клетчатка, содержащиеся в фруктах и овощах, но с тяжёлыми отравлениями они справиться не способны. Что такое сорбент, знает каждый человек, который хоть немного интересуется ЗОЖ. В качестве сорбентов могут выступать аптечные препараты наподобие активированного угля, а также продукты питания.

Что такое сорбенты

Очень многие современные люди, вне зависимости от их пола, возраста и профессии, страдают от самых различных заболеваний. Нарушения в организме человека могут быть следствием воздействия таких факторов, как неправильно организованное питание, плохая экологическая обстановка, сидячий образ жизни и многое другое.

Нередко люди никак не противостоят подобным вредным воздействиям, и это не совсем правильно. Выход довольно простой: следует только заняться очищением организма, причем делать это необходимо на регулярной основе.

И самыми эффективными помощниками в решении данных проблем станут сорбенты, использовать которые можно будет не только для выведения из организма шлаков и токсинов, но еще и для стимуляции процессов пищеварения.

Научные исследования показали, что сорбенты способны очищать печень и почки, и существенно понижать уровень холестерина в организме. А в том случае, если у вас наблюдается дисфункция желудочно-кишечного тракта или же вы подвержены аллергическим реакциям, их пользу переоценить практически невозможно.

Первое серьезное исследование положительного воздействия сорбирующих веществ описал в своем труде хорошо известный всем, целитель древности, Авиценна. В современной медицинской практике проблемой очищения организма заниматься стали относительно недавно, а природные сорбенты для очищения организма повсеместно применять начали в 30-х годах прошлого столетия.

Сорбенты для очистки организма. А прежде эксперименты многих ученых смогли на практике доказать однозначную пользу этих средств в плане избавления от продуктов жизнедеятельности организма, которые могут возникать в том числе и по причине болезней, и вредных веществ. В то же время вместе с положительными качествами, сорбенты обладали целым рядом побочных эффектов, из-за чего польза их для очистки организма ставилась под сомнение.

Эксперименты многих ученых смогли на практике доказать однозначную пользу этих средств в плане избавления от продуктов жизнедеятельности организма

Поэтому специалисты, изучавшие воздействие сорбентов на организм человека, работали одновременно в двух направлениях: одни стремились до совершенства довести методику очищения, тогда как другие работали над тем, чтобы создать наиболее безвредные для человека препараты. Эту работу вели отечественные и иностранные ученые.

Последним удалось создать такие сорбенты, у которых негативное воздействие на организм было сведено к минимуму, но одновременно их способность очищения органов, тканей и клеток от накапливающихся в них токсинов была существенно снижена за счет использования специальной защитной пленки.

Сорбенты для очистки организма. Разработанные в последние годы новейшие сорбенты по-настоящему уникальны, поскольку отлично способны очищать организм и весьма удобны в применении, а помимо этого еще и обладают рядом защитных качеств.

Благодаря своим свойствам, современные сорбенты улучшают протекание многих заболеваний, а также становятся на защиту организма от проникновения в него различных ядовитых веществ, попадающих в организм человека вместе с приемом пищи и напитков.

Прилавки аптек изобилуют самыми различными сорбирующими препаратами, одобренными ведущими медицинскими научными центрами, но в то же время схема их использования должна разрабатываться в каждом отдельно взятом случае.

Что относится к сорбентам? Энтеросорбенты – что это такое и как их принимать? Сорбенты выпускают в форме таблеток, порошка, гранул, пасты, капсул. О том, какую форму выпуска выбрать из списка сорбентов, пойдет речь ниже в статье. Антисорбенты необходимо применять: После кишечных отравлений; Попадания в организм тяжелых металлов, ядов, алкогольных токсинов; При передозировке лекарств; При «ломке» после отмены наркотиков; Аллергических заболеваниях; Алкогольном отравлении; Почечной недостаточности; При отравлениях из-за жизнедеятельности гельминтов; Нарушениях функции печени; Переедании. Сорбенты используют как монопрепараты, так и в сочетании с другими лекарствами в комплексной терапии. Сорбенты применяют и в качестве профилактики, например, для предотвращения развития ишемии сердца.

Характеристики сорбентов

Сорбенты для очистки организма. В медицинской практике для приема внутрь применяются вещества из класса энтеросорбентов, которые действуют в просвете кишечника и других органов пищеварительного тракта.

Энтеросорбенты имеют разнообразную структуру, связывают различные вещества, попавшие в организм извне или образовавшиеся в результате жизнедеятельности, и обладающие отравляющим воздействием.

Препараты применяют, как правило, в составе комплексного лечения при наличии тяжелых патологий.

Энтеросорбенты содержат в качестве активного компонента химические вещества различной структуры, поэтому осуществляют связывание токсинов адсорбционным, абсорбционным, ионообменным или комплексообразовательным путем. Сегодня разработаны успешные методики лечения многих патологий с применением данных веществ.

Все сорбенты, использующиеся в медицинской практике, обладают двумя свойствами, которые предопределяют показания к применению, а также силу действия химического вещества.

Любой сорбент характеризуется следующими свойствами:

сорбционная емкость: это такое количество вещества, которое сорбент способен связать на единицу своей массы;

способность сорбировать самые разные химические структуры различного размера и массы (например, способность сорбировать как целые бактерии, так и молекулы спирта).

Сорбенты для очистки организма. В медицинской практике большее значение имеет именно способность вещества сорбировать разноплановые химические и биологические структуры, которые могут оказаться в желудочно-кишечном тракте человека. Иными словами, для медицинского сорбента важна неизбирательность его сорбционной способности, а возможность поглощать все подряд.

На сегодняшний день энтеросорбенты подразделяются по форме выпуска на гранулы (все виды угля), порошок (Карболен, Холестирамин, Повидон), таблетки, пасту и пищевые активные добавки (пектины и хитин).

Другие свойства сорбентов определяют их преимущественное использование в лечении того или иного патологического или функционального состояния. Обычно данные свойства выделяются производителями, и учитываются при выборе конкретного сорбента.

Помимо основных, присущих абсолютно всем препаратам свойств, сорбенты обладают следующими характеристиками: токсичность; биологическая совместимость с тканями организма; степень травматизации сорбентом тканей слизистых оболочек органов желудочно-кишечного тракта.

Сравнение сорбентов. Какой сорбент лучше

Сорбенты для очистки организма. Врачи назначают некоторые из них для лечения аллергии, снятия интоксикации во время простуды и в период токсичного лечения. Знающие люди пьют сорбенты от похмелья и вывода токсинов при работе на вредном производстве. Сорбентов много, выглядят и стоят они по-разному: порошки, таблетки, гели стоимостью от 15 до 700 рублей.

Порошок: (в сравнении с собратьями гелями и таблетками) – наиболее предпочтительная форма сорбента для быстрого действия сразу после попадания в желудок.

Активированный уголь и его современные аналоги

Вещество получают из древесины и каменного угля, он обладает самой низкой сорбционной ёмкостью 5 мг на грамм.

Преимущества: весьма дешевый, исходя из цены одной упаковки.

Из-за низкой сорбционной ёмкости (читай = эффективности) для лечения одного взрослого человека с весом 80 кг необходимо принимать 70-80 таблеток в сутки, а курс лечения в среднем составляет 10-14 дней. Глотать таблетки как целиком, так и в измельченном виде неудобно взрослым и детям.

Недостатки: десорбция – обратный выход ранее собранных вредных веществ и их всасывание в ЖКТ. При применении более 7 суток со стороны ЖКТ могут наблюдаться: изжога, боль внизу живота, отрыжка, тошнота, метеоризм.

«Энтеросорбенты – лекарственные средства, которые способны связывать и выводить из организма вещества внешнего (аллергены, микроорганизмы) и внутреннего происхождения (токсины вирусов) из желудочно-кишечного тракта».

Энтеросорбенты на основе лигнина

Сорбенты для очистки организма. Производятся из химически обработанной древесины, которая поддалась процессу разложения. Энтеросорбенты на основе лигнина (древесины) с лактулозой. Лактулоза – это синтетическое химическое соединение молочного сахара, используемое в качестве слабительного.

Недостатки: низкая сорбционная ёмкость – 18 мг/г, а значит низкий показатель эффективности при очищении организма от отравляющих веществ. По внешнему виду, форме, вкусу и недостаткам похож на активированный уголь.

Преимущества: позиционирование препаратов строится на входящей в состав добавке лактулозе как элемента для нормализации пищеварения.

Энтеросорбенты-смектиты

Основаны на лечебной глине.

Преимущества: большое количество дорогостоящих зарубежных клинических исследований, большой бюджет на продвижение, предпочтительная порошкообразная форма.

Недостатки: сорбционная ёмкость ниже средней – 100 мг/г. Соответственно эффективность как сорбента для снятия токсичности и устранения вредных веществ недостаточная.

Кремний-содержащие сорбенты

Наибольшая сорбционная ёмкость – наибольшая эффективность.

Но есть большая разница внутри группы:

гидрогель метилкремниевой кислоты – популярный синтетический сорбент в виде геля или пасты;

диоксид кремния коллоидный – белый порошок для разведения в воде, быстро действует сразу после попадания в желудочно-кишечный тракт;

энтеросорбент гидрогель обладает в сравнении с сорбентами на основе угля и древесины большей сорбционной ёмкостью – 150 мг/г (однако лукавит, т.к. действующего вещества в препарате только 70%, соответственно реальная сорбционная ёмкость препарата около 105 мг/г).

Преимущества: большое количество исследований. Удобная туба с пастой для перевозки.

Недостатки: замерзает зимой и в самолете при транспортировке, после чего его запрещено употреблять. Содержит консерванты.

Оптимальный выбор сорбента

При каждом виде отравления необходима своя собственная форма сорбента. Так, для связывания в желудке токсических веществ наиболее подходят препараты в форме порошка. Для быстрого очищения кишечника необходимы сорбенты в гранулах.

Препараты с углем идеальны для устранения последствий аллергии, а также при отравлениях. Тем не менее, угли имеют ограниченное действие, поэтому такие сорбенты больше подходят для устранения отравлений, чего нельзя сказать про лингины.

Препараты с лингином, такие как Лингосорб, Лиферан, Полифепан, хорошо избавляют от алкогольной интоксикации. Особенность применения сорбентов с лингином – нужно в течение пары часов после приема опорожнить кишечник, в противном случае алкогольные токсины начнут всасываться в кровь.

Сорбенты при аллергии

Сорбенты для очистки организма. Терапия аллергических реакций у детей и взрослых (диатез, зуд и т.д.) при помощи сорбентов должна начинаться в первые часы после появления первых признаков и симптомов. Их необходимо принимать за 1,5 – 2 часа перед едой.

Прием сорбентов и других лекарственных противоаллергических препаратов разносят на 2 – 3 часа. Для лечения аллергий дозу препаратов рассчитывают по весу тела ребенка – по 0,2 – 1 г на 1 кг массы. Полученное значение является суточной дозой, которую равномерно разбивают на 3 – 4 приема в течение дня.

Длительность курса лечения аллергии составляет 6 – 8 дней, но при необходимости его можно увеличить до 2 недель. Последние двое суток приема сорбентов дозу необходимо прогредиентно снижать, доводя до половины от начальной.

При развитии сильной аллергической реакции, которая сопровождается неудержимым зудом, покраснением и шелушением кожи, можно применить ударные дозы сорбентов, чтобы быстро снять данные тягостные симптомы и прекратить усугубление состояния. Ударная доза рассчитывается также по весу тела – 2 г сорбента на 1 кг массы.

Профилактическое использование данных препаратов является способом предотвратить рецидив аллергической реакции, и помогает удлинить время ремиссии. Так, для профилактики аллергий сорбенты принимают в течение 7 – 10 суток, утром или вечером, через 2 часа после ужина. Дозировка препарата для профилактического приема рассчитывается по массе тела человека – по 0,2 – 0,5 г на 1 кг веса.

Длительность приема сорбента в ударных дозах не должна превышать 2 – 3 дня, по истечении которых необходимо перейти на использование препарата в обычных терапевтических дозах. Сорбенты могут применяться у людей, склонных к аллергическим реакциям, в качестве профилактического средства, предупреждающего их развитие.

Такие профилактические курсы люди, страдающие аллергическими патологиями, должны проходить по одному разу в месяц, в течение первых трех месяцев после рецидива. Затем профилактический курс осуществляют один раз в три месяца.

Суммарная длительность профилактических курсов терапии составляет один год от момента рецидива. В целом частота приема сорбентов у аллергиков может колебаться, поскольку зависит от состояния человека, тяжести течения патологии и сопутствующих заболеваний.

Сорбенты при отравлении

Сорбенты для очистки организма. Чаще всего в повседневной жизни люди сталкиваются с пищевыми и алкогольными отравлениями, которые обычно лечат в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. При алкогольном или пищевом отравлении можно использовать любой сорбент, который есть под рукой. Все сорбенты являются взаимозаменяемыми, поэтому если в первый прием человек использовал, например,

Полифепан, но он закончился, и есть Энтеросгель — то можно использовать его безбоязненно. При пищевых отравлениях данные препараты принимают до отсутствия стула в течение 12 часов, а при алкогольной интоксикации – до устранения симптомов.

Порядок применения сорбентов, наиболее эффективных при пищевых отравлениях и алкогольных интоксикациях:

уголь активированный: разводится в стакане чистой воды, и данная болтушка выпивается. Дозировка рассчитывается следующим образом – 20-30 г на один раз взрослому человеку, и по 10-20 г ребенку (0,5 г на 1 кг массы тела) по 3 – 4 раза в сутки;

разводится в стакане чистой воды, и данная болтушка выпивается. Дозировка рассчитывается следующим образом – 20-30 г на один раз взрослому человеку, и по 10-20 г ребенку (0,5 г на 1 кг массы тела) по 3 – 4 раза в сутки; энтеродез, Поливидон, Энтеросорб: принимается взрослыми по 5 г (1 пакет), детьми по 2,5 г (половина пакета) по 1 – 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяется в половине стакана воды непосредственно перед приемом, и выпивается;

принимается взрослыми по 5 г (1 пакет), детьми по 2,5 г (половина пакета) по 1 – 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяется в половине стакана воды непосредственно перед приемом, и выпивается; полифепан и Энтегнин: также растворяют в воде. Взрослые люди кладут 1 столовую ложку в 1 стакан воды (200 мл), а дети — по 1 чайной ложке в 3 столовые ложки воды (50 мл). Полученный раствор пьют маленькими глотками, по 3 – 4 раза в день. 4. Энтеросгель разводят в воде, из расчета 1 столовая ложка геля на 2 столовые ложки воды. Взвесь готовят непосредственно перед употреблением, и принимают по 3 раза в день.

Углеродная смесь высокой реакционной способности – лучший сорбент

Сорбенты для очистки организма. Углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) – это гомогенная углеродная масса, состоящая из связанных Ван-дер-Ваальсовыми силами графенов – плоских элементов графитовой структуры, графитовых пакетов, а также продуктов их хаотического сращивания.

УСВР – экологически чистое вещество, содержащее углеродные наноструктуры, обладающие огромной удельной поверхностью (около 2000 м² на 1 грамм вещества). Вследствие этого, при смачивании УСВР образует массу, обладающую огромным гидравлическим сопротивлением, которое намного выше, чем, скажем, у активированного угля.

В этой массе, как в очень плотно сплетенной сети «запутываются» (чисто механически) даже самые мелкие взвеси. Это означает, что масса УСВР, толщиной в несколько сантиметров, работает не только как сорбент, удерживая примеси при помощи ненасыщенных межатомарных углеродных связей, но и как фильтр, чисто механически удерживая даже малейшие примеси и взвеси.

УСВР-фильтр работает подобно мембранным бытовым фильтрам, только намного лучше! Дело в том, что мембраны удерживают примеси только одной плоскостью или несколькими плоскостями, а УСВР удерживает их объемом.

Чтобы засорить мембрану или систему мембран мелкими и мельчайшими примесями, достаточно пропустить через них объем воды, на несколько порядков меньший, чем для того, чтобы засорить объемный УСВР-фильтр.

Сорбенты для очистки организма. При однократной фильтрации питьевой воды мутность уменьшается в 25-60 раз, количество взвешенных частиц в 10-30 раз, достигается высокая степень удаления сульфатов, сульфидов, фторидов, хлоридов, нитритов, аммонийного азота, железа, цинка, меди, алюминия, марганца, свинца, молибдена, свободного хлора.

УСВР обладает еще одним уникальным свойством: после прохождения раствора через слой УСВР толщиной в 10-15 см, такой важный показатель, как биологическое потребление кислорода (ВПК) уменьшается в два раза.

УСВР хорошо очищает воду от нерастворенных примесей и плохо от растворенных.

Если бы УСВР хорошо удаляла из воды и истинные растворы, то ее нельзя было бы использовать для очистки питьевой воды: в результате получился бы дистиллят. Суть в том, что в воде, прошедшей УСВР-фильтрацию, сохраняются натуральные соли и микроэлементы!

Белый сорбент Экстра

Сорбенты для очистки организма. Показания к применению: пищевые отравления; аллергии и дерматиты; диеты для похудения; нарушение перистальтики ЖКТ.

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) помогает предотвратить многие заболевания за счет как механического очищения кишечника, так и общего очищения организма, потому что ее сорбционные свойства значительно увеличены благодаря особой обработке. Нередко об МКЦ говорят, как о средстве достижения долголетия, и не зря.

По своему составу это специально измельченная и тщательно очищенная клетчатка хлопчатника. За счет измельчения при контакте с жидкой средой желудка МКЦ сильно разбухает, ее поверхность значительно увеличивается, а значит, для достижения эффекта ее нужно съедать сравнительно немного, гораздо меньше, чем, скажем, отрубей.

В просвете желудочно-кишечного тракта БАД «Белый сорбент Экстра» связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды.

Сорбенты для очистки организма. МКЦ применяют как для общего оздоровления, так и при отравлениях, включая отравление солями тяжелых металлов, радионуклидами, биологическими токсинами, а также при дисбактериозах.

Преимущественное выведение токсинов с сохранением нормальных компонентов флоры и полезных веществ связан с переизбытком их патогенных структур в кишечнике и плохой фиксацией их к слизистой оболочке.

Кроме того, что МКЦ очищает кишечник механическим путем, она способна связывать аллергены и холестерин и с успехом используется для профилактики болезней, причем довольно серьезных, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца и мочекаменная болезнь.

Нормальная же микрофлора достаточно плотно фиксирована между ворсинок кишечника и поэтому активно не выводится. Пристеночное пищеварение не нарушается, так как суспензия препарата свободно выводится из организма и нигде не задерживается, в том числе и между ворсинок, не повреждая слизистую оболочку пищеварительного тракта.

По материалам — http://neparazit.ru , http://otrav.net

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