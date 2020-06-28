Состоялось заседание Попечительского совета Севастопольского социального приюта для детей и подростков

Как мы уже сообщали, в Севастопольском социальном приюте для детей и подростков выполнен капремонт. Его итогам, планам учреждения на лето было посвящено заседание Попечительского совета детского приюта, состоявшееся в конце недели.

Общественное Движение «Доброволец» уже не первый год входит в этот совет, оказывает социальному учреждению необходимую помощь, принимая участие в событиях жизни и ребят, и их наставников, воспитателей. На этот раз ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» может с полными основаниями хвастаться (в хорошем смысле этого слова): здесь недавно завершился капитальный ремонт. Приют и не узнать.

Сегодня же этот Дом, где детство стараются сделать счастливым наперекор всему, открылся для нас совершенно по-новому, — признается сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — Елена Подрешетникова (директор приюта – ред.), которая распахнула сегодня перед нами двери приюта, в котором только закончился капитальный ремонт, сделала невероятное! Как же повезло с ней и с её чудесным коллективом деткам, которые больше напоминают птенцов, выпавших из гнезда… От угрюмого и печального домика, где раньше сидели эти перепуганные птенцы, не осталось и следа.

В обновленном приюте сверкают чистотой уютные спальни, светлые игровые комнаты, фойе в стиле «поттерианы». Именно в таких условиях должны оказываться дети, которых так рано без их вины потрепала жизнь. В таких условиях, наверное, проще давать Детству новые шансы.

Елена Солдатова от имени актива ОД «Доброволец», лидера Движения Дмитрия Голикова поблагодарила коллектив севастопольского социального приюта для детей и подростков за работу. Общественники обещают не забывать о своих подопечных.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».