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Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния

Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:55 03.11.2023

01 ноября в воскресной школе Свято-Владимирского собора в Херсонесе состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского  благочиния.

На собрании были обсуждены текущие и перспективные  вопросы жизни благочиния, рассмотрены распоряжения Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской Епархии Митрополита Тихона, а также циркулярные письма Московской Патриархии. Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта обратил особое внимание на важность и ценность информации в современном мире, а также на необходимость освещения приходской жизни благочиния не только приходскими web-платформами, но и социальными сетями. Также обсудили вопросы организации богослужебной и приходской жизни, пастырского служения, благоустройства храмов. Руководители профильных отделов благочиния донесли до внимания  священнослужителей информацию о работе их отделов, — отмечают в пресс-службе Севастопольского благочиния. 

Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния Состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния

источник: пресс-служба Севастопольского благочиния

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