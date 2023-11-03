01 ноября в воскресной школе Свято-Владимирского собора в Херсонесе состоялось собрание настоятелей храмов Севастопольского благочиния.

На собрании были обсуждены текущие и перспективные вопросы жизни благочиния, рассмотрены распоряжения Правящего Архиерея Симферопольской и Крымской Епархии Митрополита Тихона, а также циркулярные письма Московской Патриархии. Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта обратил особое внимание на важность и ценность информации в современном мире, а также на необходимость освещения приходской жизни благочиния не только приходскими web-платформами, но и социальными сетями. Также обсудили вопросы организации богослужебной и приходской жизни, пастырского служения, благоустройства храмов. Руководители профильных отделов благочиния донесли до внимания священнослужителей информацию о работе их отделов, — отмечают в пресс-службе Севастопольского благочиния.