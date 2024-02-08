Состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе РК

Глава РК Сергей Аксёнов провел заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым с участием руководителей религиозных организаций и национально-культурных автономий.

Участники мероприятия обсудили основные результаты работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений за минувший год, а также обозначили планы и задачи на 2024 год.

Открывая заседание, Сергей Аксёнов подчеркнул важность сохранения межнационального и межконфессионального согласия в Крыму.

Нам удается развиваться и двигаться вперед именно благодаря тому, что все народы, проживающие в республике, уважают традиции и культуру друг друга, не делятся по национальному или религиозному признаку. В Крыму не будет конфликтов на межнациональной почве. Конечно, это большая заслуга духовных наставников, представляющих традиционные конфессии, и общественных деятелей, взаимопонимание между которыми является примером для людей, – сказал Глава Крыма.

В то же время Глава Республики отметил, что необходимо продолжать консолидироваться вокруг Президента Владимира Путина.

Крым развивается в первую очередь благодаря усилиям и вниманию нашего Лидера, в том числе в вопросах обеспечения межнационального мира и согласия. Нам всем нужно действовать как единое целое, поддерживать Президента и его решения для максимально эффективного выполнения всех задач, – добавил Глава РК.

Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон акцентировал важную роль руководителей религиозных организаций традиционных конфессий в сохранении межнационального и межрелигиозного согласия. По мнению Владыки, благодаря совместной работе федеральных и региональных властей с духовенством в стране сохраняется взаимное уважение и единство всех народов.

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев призвал относиться к вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений со всей серьезностью, назвав взаимоуважение главной составляющей мира и согласия в Крыму. Как сказал Муфтий, людям всех национальностей и вероисповеданий нужно уметь слушать и ценить друг друга во имя всеобщего блага.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа, представители религиозных конфессий, руководители национально-культурных автономий, другие.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.