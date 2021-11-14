Сотрудничество с Китаем. Кто поможет наладить партнерство и бизнес

Китай остается одним из главных торговых, экономических партнеров России. Даже коронавирус не слишком изменил тенденцию роста объемов экспорта и импорта. Интересно, что и региональный бизнес, не опираясь на государственную поддержку, самостоятельно налаживает сотрудничество с Китаем. Даже Крым, находясь под катком международных санкций, наращивает товарооборот с Поднебесной. На долю Китайской Народной Республики приходится 12% внешнеторгового оборота Крыма. Речь идет о прямых связях, обретенных вследствие деловых поездок, встреч, конференций, международных визитов, электронных площадках и личных контактах, ставших логическим продолжением частных бизнес-инициатив. Как говорится, малый бизнес всегда найдет себе дорогу, просочится сквозь сито правил, деклараций, ограничений.

На этом пути бизнес подстерегают трудности и риски. Как их минимизировать? Поможет надежный проводник, который поможет наладить сотрудничество с китайскими партнерами. Хороший пример – на портале chinaved.com, сайте компании ChinaВЭД, специализирующейся именно на коллективном бизнесе.

В предложения компании ChinaВЭД?

Во-первых, у вашего бизнеса появится свой представитель в Китае. Речь идет об экспортно-импортных сделках, поиске оптимальных предложений и решений, работе на перспективу, по расширению контактов.

Во-вторых, это комплексное бизнес-сопровождение на всех этапах сделок: от погрузки и хранения до отгрузки и заполнения документации.

В-третьих, это ВЭД аутсорсинг. Не секрет, что основной преградой в международных торговых и предпринимательских контактах становятся бюрократические процедуры (таможенные декларации, разрешения, лицензии и т.д.). Еще одна «ахиллесова пята» такого бизнеса – логистика, ее тоже возьмут на контроль.

Наконец, ChinaВЭД предлагает услуги разового помощника, профессионального и надежного, знающего языки и все особенности предпринимательства в Китае.

Звучит заманчиво и перспективно, но…

Чем конкретно может помочь такое сотрудничество?

Перечислим основное:

поиск товара (или ниш сбыта товара),

поиск поставщика (рынка и направления),

посещение выставок и бизнес-мероприятий, на которых завязываются деловые контакты,

производство товаров, контакты с производителями, а не «цепочками» посредников,

проверка (в том числе предпогрузочная) качества продукции, ее соответствия действующим стандартам,

инспекция производителя (проверка фабрик, предприятий, соблюдения технологии и т.д.),

услуги переводчика,

контроль на всех этапах сделок и аутсорсинг.

Узнать больше о бизнес-перспективах и торгово-экономическом сотрудничестве с Поднебесной можно на портале chinaved.com. Здесь же можно ознакомиться с экономическими новостями, расписанием выставок, заглянуть в блог компании ChinaВЭД. В ее активе не только знание китайского рынка, но и многолетний опыт работы, накопленные связи и портфель предложений. Подсказка крымскому бизнесу: китайские партнеры (по данным республиканского правительства) заинтересованы в прямых поставках эфирных масел, продукции виноделия, сельского хозяйства.

Ну а предложения китайского рынка – поистине безграничны. Опыт же подсказывает, что первое место в импорте из Китая занимают товары повседневного спроса, в лидерах поставок также различное оборудование, стройматериалы и продукты агрохимии. Впрочем, вариантов взаимовыгодного сотрудничества множество. Есть вопрос или бизнес-предложение? Можно воспользоваться мессенджером или отправить запрос с контактами. Помощь в реализации бизнес-планов старта сотрудничества с Китаем гарантирована.