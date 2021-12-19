Сотрудники «Артека» завершают год большой экологической акцией

Сотрудники «Артека» выбирают экологичный образ жизни. А один из принципов эко-френдли – своевременное и грамотное расхламление пространства. С 16 по 18 декабря в лагерях детского центра прошел большой сбор пластика и макулатуры. За три дня собрали почти три тысячи килограммов бумаги, пластиковых бутылок и пластиковых крышек. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Экологическую акцию поддержали сотрудники детских лагерей и разных структурных подразделений «Артека». В канун Нового года все провели в порядок рабочие места – дружно, весело, с пользой для окружающей среды. В пункты приема на территории детского центра принесли 2700 кг макулатуры, 22 кг пластиковых бутылок, 33 кг пластиковых крышек.

Задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься о ценности природных ресурсов, внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Кроме того, это просвещение юного поколения. Мы показываем детям пример ответственного потребления и активной гражданской позиции в стремлении сохранить окружающую среду, – отмечает руководитель студии «Эко-Артек» Александр Акунин.

Самые активные участники акции побывают на экскурсии по объектам Южного берега Крыма, посетят мастер-классы, обучатся верховой езде, поучаствуют в фотосессии, получат артековский мерч и другие подарки. Но важней всего возможность сделать что-то во благо того места, где все мы живем и работаем.

Собранные материалы будут переданы на переработку, а вырученные средства пойдут на посадку деревьев. Деревья напомнят последующим поколениям, что мы здесь жили, и украсят «Артек», – говорит педагог дополнительного образования Александр Иванов.

Акция реализована в рамках проекта «Эко-Артек», направленного на экологическое просвещение и формирование новой экологической культуры у обучающихся и сотрудников детского центра, приобщение их к грамотному потреблению природных ресурсов через овладение навыками раздельного сбора отходов.

Фото и материалы: МДЦ «Артек».

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