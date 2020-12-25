Сотрудники ФСБ «накрыли» в Крыму подпольную оружейную мастерскую

Сотрудники Управления ФСБ по РК и г. Севастополю задержали двух жителей Ялты, причастных к незаконному хранению и изготовлению оружия и боеприпасов.

Установлено, что двое уроженцев города Ялта по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним, – говорится в сообщении УФСБ.

У задержанных обнаружены и изъяты три пистолета, большое количество патронов, порох, основные части оружия, а также самодельные инструменты и комплектующие.

По результатам экспертного исследования, указанные предметы являются самозарядным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, — отмечается в пресс-релизе ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Организаторы подпольной мастерской дали признательные показания. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.