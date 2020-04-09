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Сотрудники ФСБ задержали керчанина за экстремистские призывы в Интернете
Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали керчанина за экстремистские призывы в Интернете

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 14:30 09.04.2020

В Керчи сотрудниками Управления ФСБ по РК и г. Севастополю задержан местный житель, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.

Установлено, что житель Керчи, 1965 г.р. подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил его на видеохостинге YouTube, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ задержали керчанина за экстремистские призывы в Интернете

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