Сотрудники ФСБ задержали керчанина за экстремистские призывы в Интернете

В Керчи сотрудниками Управления ФСБ по РК и г. Севастополю задержан местный житель, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет.

Установлено, что житель Керчи, 1965 г.р. подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил его на видеохостинге YouTube, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»). Керчанину грозит до пяти лет лишения свободы.