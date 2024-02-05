Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя стали донорами-добровольцами

Ради спасения жизней.
В День воинской славы России сотрудники Госавтоинспекции Севастополя приняли участие в акции по сдаче донорской крови.
Второго февраля в России отмечался День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистской группировки в Сталинградской битве в 1943 году. Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны.
В День воинской славы России сотрудники Госавтоинспекции Севастополя приняли участие в акции «Стань донором – спаси жизнь!». Более 30 автоинспекторов приняли участие в мероприятии по сдаче крови и её компонентов для наших военнослужащих – участников специальной военной операции, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
Среди участников акции были те сотрудники, кто сдавал кровь впервые, и те, кто награждены нагрудными знаком «Почётный донор России». Благодаря автоинспекторам банк крови пополнен ценным биоматериалом, который уже подготовлен к переливанию.
Стражи правопорядка знают, что донорство является одним из самых важных и благородных поступков, которые может совершить человек. Оно в прямом смысле, без всяких преувеличений, спасает жизни. Стать донором – это проявить милосердие и сострадание, сделать доброе дело и оставить след в жизни других людей, — подчеркнули в севастопольской полиции.
Врачи выразили признательность донорам за их отзывчивость, неравнодушие и поддержку в благородном деле спасения жизней защитников Отечества.
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С тегами: ГИБДД Севастополя