Сотрудники Крымской таможни установили факт незаконного использования участником СЭЗ льгот

Счет идет на миллионы.

Сотрудники Крымской таможни выявили факт нарушения условий использования иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру «Свободная таможенная зона», одним из участников СЭЗ Крыма и уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

В соответствии с заключенным договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым, предприятием – участником СЭЗ осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома. Являясь участником предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне, предприятие получило право на ряд налоговых, таможенных и иных преференций со дня внесения в единый реестр участников свободной экономической зоны Республики Крым. В течение нескольких лет предприятием под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещались иностранные товары – облицовочные и отделочные строительные материалы, которые расходовались при строительстве (возведении) помещений общего пользования многоквартирного жилого дома, — сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Однако при вводе дома в эксплуатацию и после распределения помещений среди дольщиков, участник СЭЗ не поместил вышеуказанные товары под таможенную процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» и не уплатил причитающиеся налоги и сборы, а продолжил предоставлять в таможенный орган недостоверные отчеты.

В ходе осуществления таможенного контроля Крымской таможней установлено, что предприятие в результате таких неправомерных действий уклонилось от уплаты платежей на общую сумму более 8,9 млн. рублей, в том числе по таможенным платежам 6,8 млн. рублей, по пеням 2,1 млн. рублей, — отмечает пресс-служба.

По данному факту отделением дознания Крымской таможни в январе текущего года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). В ходе судебного разбирательства подозреваемая – бывший директор предприятия – полностью признала свою вину и привлечена к ответственности. Ущерб, причиненный государству, в сумме более 8,9 млн. рублей возмещен в полном объеме.

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