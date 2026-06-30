В Коктебеле легковушка улетела с обрыва

В поселке Коктебель под Феодосией женщина не справилась с управлением легкового авто и съехала с обрыва. Пострадавшей помогли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Как уточнили в МЧС Республики Крым, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились по склону горы на расстояние около 350 метров. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи.

источник: РИА Новости Крым

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