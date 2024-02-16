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Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 21:25 16.02.2024

Педагогический коллектив лагеря «Морской» МДЦ «Артек» в рамках работы «Молодежного совета» посетил «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов». Педагоги показали воспитанникам учреждения спектакль и пообщались с ребятами.

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Молодежный совет в «Артеке» работает по трем направлениям: спортивная, культурно-просветительская и общественная деятельность. Особое внимание уделяется развитию волонтерского движения среди работников детских лагерей.

В рамках реализации общественной деятельности сотрудники Международного детского центра посетили «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов». Педагоги показали детям спектакль, рассказали про «Артек» и пообщались с ребятами, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Посещение вожатыми дома-интерната для детей-инвалидов стало очень полезным и значимым событием. Дети получили дополнительное внимание и заботу, а также новый опыт и положительные эмоции от общения и проведения времени с гостями. Вожатые, в свою очередь, узнали больше о жизни в интернате.

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Учреждение предназначено для проживания детей-инвалидов с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет, страдающих психическими хроническими заболеваниями, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи.

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Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Каждый человек заслуживает счастья, и я рада, что у нас появилась возможность сделать детей из дома-интерната немного счастливее. Была видна их положительная реакция на наше выступление. Дети подходили, обнимали вожатых и было видно, что они действительно счастливы в эти минуты. И мы были счастливы, ведь смогли подарить сказку под названием «Артек» каждому из них, – рассказала заместитель начальника по педагогической работе лагеря «Морской» Евгения Кавтеладзе.

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Событие позволило вожатым подарить детям частичку счастья. Сотрудники и воспитанники дома-интерната очень тепло приняли артековцев. В благодарность за выступление воспитанники дома-интерната подарили вожатым рисунок, который они рисовали все вместе. Трогательный подарок, благодарность детей и взрослых, искренние эмоции – все это подарило вожатым «Артека» самые теплые впечатления от события.

Сотрудники МДЦ «Артек» устроили праздник для воспитанников Белогорского интерната для детей-инвалидов

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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