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Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах

Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:18 04.08.2021

Сотрудниками Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах, в частности на территории лесного фонда городского округа Алушта.

Этот регион расположен в горно — лесной зоне Южного берега Крыма и очень популярен у туристов. По этой причине в лесах увеличена пирогенная обстановка, что способствует возникновению возгораний в лесных насаждениях данного региона.  Патрулирование лесного фонда осуществляется по установленным маршрутам общей протяженностью 146 км. По дорогам общего пользования и легкого бездорожья патрули передвигаются на малых лесопатрульных комплексах, оборудованных средствами первичного пожаротушения в лесах, а в труднодоступной горно – лесной местности используются мотовездеходы. Данная техника приобретена в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». В результате слаженной работы сотрудников подведомственного Минприроды Крыма ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство», а также благодаря наличию маневренной техники, в июле 2021 года на территории городского округа Алушта предотвращено 3 лесных пожара, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах

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