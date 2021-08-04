Сотрудники Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах

Сотрудниками Минприроды Крыма ежедневно проводится мониторинг пожарной опасности в лесах, в частности на территории лесного фонда городского округа Алушта.

Этот регион расположен в горно — лесной зоне Южного берега Крыма и очень популярен у туристов. По этой причине в лесах увеличена пирогенная обстановка, что способствует возникновению возгораний в лесных насаждениях данного региона. Патрулирование лесного фонда осуществляется по установленным маршрутам общей протяженностью 146 км. По дорогам общего пользования и легкого бездорожья патрули передвигаются на малых лесопатрульных комплексах, оборудованных средствами первичного пожаротушения в лесах, а в труднодоступной горно – лесной местности используются мотовездеходы. Данная техника приобретена в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». В результате слаженной работы сотрудников подведомственного Минприроды Крыма ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство», а также благодаря наличию маневренной техники, в июле 2021 года на территории городского округа Алушта предотвращено 3 лесных пожара, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.