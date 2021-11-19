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Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали хулигана, который ударил женщину

Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали хулигана, который ударил женщину

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:19 19.11.2021

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия жителя Калужской области в супермаркете.

На  пульт централизованного наблюдения управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревога из охраняемого супермаркета.  На место происшествия незамедлительно прибыл патрульный экипаж группы задержания Росгвардии.Мужчина 1969 года рождения в нетрезвом виде хотел вынести из магазина спиртное. Женщина-продавец попыталась остановить его, однако дебошир ударил ее по лицу и принялся оскорблять. Прибыв на место, росгвардейцы приняли решение задержать правонарушителя, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Задержанный доставлен в ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя, проводится проверка.

Сотрудники Росгвардии в Севастополе задержали хулигана, который ударил женщину

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