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рыболовной отрасли

Сотрудники рыболовной отрасли Севастополя получили награды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:45 12.07.2021

В Севастополе от имени губернатора Михаила Развожаева в День рыбака наградили представителей рыболовной отрасли за многолетний добросовестный труд.

Наш город гордится своими рыбаками и высоким качеством продукции наших предприятий. От имени губернатора и Правительства Севастополя хочу выразить благодарность ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь не только ежедневному труду, но и передаче опыта молодому поколению, — цитирует пресс-служба Правительства  вице-губернатора Алексея Парикина. 

Напомним, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. На сегодняшний день в рыболовной отрасли Севастополя трудится более 700 человек. В 2020 году с привлечением средств государственной поддержки удалось отремонтировать семь рыбопромысловых судов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Сотрудники рыболовной отрасли Севастополя получили награды

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