Сотрудники рыболовной отрасли Севастополя получили награды

В Севастополе от имени губернатора Михаила Развожаева в День рыбака наградили представителей рыболовной отрасли за многолетний добросовестный труд.

Наш город гордится своими рыбаками и высоким качеством продукции наших предприятий. От имени губернатора и Правительства Севастополя хочу выразить благодарность ветеранам отрасли, которые посвятили свою жизнь не только ежедневному труду, но и передаче опыта молодому поколению, — цитирует пресс-служба Правительства вице-губернатора Алексея Парикина.

Напомним, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. На сегодняшний день в рыболовной отрасли Севастополя трудится более 700 человек. В 2020 году с привлечением средств государственной поддержки удалось отремонтировать семь рыбопромысловых судов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя